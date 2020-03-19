Трогательное исполнение лучших стихов Лины Костенко из уст украинских звезд

Новости культуры:Сегодня, 19 марта, живому классику украинской литературы исполняется 90 лет.

19 марта великая поэтесса, живой классик украинской литературы Лина Костенко празднует юбилей, ей исполняется 90 лет

Произведения поэтессы переведены на английский, белорусский, эстонский, итальянский, литовский, немецкий, словацкий, французский и другие языки.

Костенко – лауреат множества премий. В частности, она получила Шевченковскую премию, премии имени Олены Телиги, премий Антоновичей и Петрарки, награждена знаком отличия Президента Украины и орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Поэтесса - почетный профессор Киево-Могилянской академии, почетный доктор Львовского и Черновицкого университетов.

Напомним: