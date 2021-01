После выступления Аманды Горман на инаугурации Байдена ее книга стала самой продаваемой на Amazon

После того, как на инаугурации 46 президента Джо Байдена выступила 22-летняя поэтесса Аманда Горман, прочитав свое стихотворение "Холм, на который мы поднимаемся" (The Hill We Climb), ее книги стали намного популярнее.

Две ее книги - Change Sings и The Hill We Climb - буквально за день поднялись на первое и второе места в списке бестселлеров Amazon.

Об этом сообщила сама поэтесса на своей странице в Твиттере, поблагодарив всех за поддержку.

I AM ON THE FLOOR MY BOOKS ARE #1 & #2 ON AMAZON AFTER 1 DAY! Thank you so much to everyone for supporting me and my words. As Yeats put it: "For words alone are certain good: Sing, then"

— Amanda Gorman (@TheAmandaGorman) January 20, 2021