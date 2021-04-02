Скандал с Познером обыграли стихами: "Ужас и жесть, но яйца у Грузии все-таки есть!"

В среду, 31 марта, известный журналист Владимир Познер из многочисленными друзьями, представителями российского шоу-бизнеса, решил отметить свое 87-летие в Тбилиси во время карантина, а уже утром, 1 апреля, приезжим пришлось срочно покинуть страну после акции протестов, вызванными скандальными высказываниями Познера о территориальной целостности Грузии.

Российский поэт Андрей Орлов в ироничных стихах высказался о реакции росСМИ, где после инцидента начали раздувать якобы русофобию.

Литератор акцентировал внимание на то, что российский ведущий пересек границу по американскому паспорту.

Также было упомянуто, что в Грузии нельзя устраивать массовые мероприятия в связи с карантинными ограничениями.

По поводу акции протестов, когда отель, в который заселился Познер, был "разбит" яйцами:

Творение поэта поддержали много его поклонников, а также из Украины.

Ранее "Телеграф" напомнил, что говорил Владимир Познер об Украине.