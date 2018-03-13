Группа "Шосте Чуття" презентовал новую песню "Я без тебе" (Видео)

"Шосте Чуття" – это украинская рок-группа, созданная во Львове в 2010 году. Весной и летом 2017 года музыканты провели тур по Украине под названием "Правда", который охватил более 20 городов. На счету группы два студийных альбома "Мені треба" і "Давай Давай". Участники Шостого чуття: Михаил Бучковський – вокал, лидер группы, Николин Тарас – клавишные, Влад Ярош – бас-гитара, Юрий Росовский – гитара, Богдан Степаненко – ударные. Композиция лирическая по настроению, но в то же время традиционная для "Шостого Чуття" по звучанию.