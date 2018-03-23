At The Disco выпустили новый клип (Видео)
Новости культуры: Также рок-группа анонсировала шестой альбом.
Американская рок-группа Panic! At The Disco порадовала поклонников анонсом выхода шестого альбома, который получил название Pray For The Wicked.
Сообщается, что релиз группы выйдет 22 июня на лейбле Ramen/DCD2 Records. Чтобы немного подогреть интерес фанатов, которые с нетерпением ждут выхода нового альбома, Panic! At The Disco также выпустили видеоклип на песню Say Amen (Saturday Night).
Этот сингл стал заключительной частью трилогии, в которую также вошли видео на композиции This Is Gospel и Emperor's New Clothes.
По сюжету нового клипа вокалист команды Брендон Ури всеми силами пытается защитить древний артефакт, отбиваясь от врагов довольно агрессивно. В итоге своего артефакта он все-таки лишается, но не так, как ожидает зритель.
Список песен, которые войдут в новый альбом:
1. (F–k A) Silver Lining
2. Say Amen (Saturday Night)
3. Hey Look Ma, I Made It
4. High Hopes
5. Roaring 20s
6. Dancing’s Not A Crime
7. One Of The Drunks
8. The Overpass
9. King Of The Clouds
10. Old Fashioned
11. Dying In LA