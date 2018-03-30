https://telegraf.com.ua/files/2018/03/90_main-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/3985003-regina-todorenko-anonsirovala-novyiy-klip.html
Регина Тодоренко анонсировала новый клип
22:35 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Известная украинская певица Регина Тодоренко совсем скоро "снова запоет и вернется на сцену".
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко недавно рассказывала о том, что очень расстроилась из-за того, что ее не взяли сниматься в кино.
Однако, не долго девушка печалилась. Стало известно, что Регина занимается съемкой нового клипа, который уже совсем скоро появится на экранах.
Об этом на своей страничке в Facebook заявили представители PR-службы звезды:
"Тем, кто спрашивал у меня когда Регина снова запоет и вернется на сцену, отвечаю: уже совсем скоро! Мы сняли новый клип, а это кадр из нового видео".
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