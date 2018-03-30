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Регина Тодоренко анонсировала новый клип

Регина Тодоренко
22:35 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Известная украинская певица Регина Тодоренко совсем скоро "снова запоет и вернется на сцену".

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко недавно рассказывала о том, что очень расстроилась из-за того, что ее не взяли сниматься в кино.

Однако, не долго девушка печалилась. Стало известно, что Регина занимается съемкой нового клипа, который уже совсем скоро появится на экранах.

Об этом на своей страничке в Facebook заявили представители PR-службы звезды:

"Тем, кто спрашивал у меня когда Регина снова запоет и вернется на сцену, отвечаю: уже совсем скоро! Мы сняли новый клип, а это кадр из нового видео".

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Все по теме:

Новости культуры, ''Орел и решка'', Клип, Новый клип, Регина Тодоренко, Телеведущая, Украинская певица.
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