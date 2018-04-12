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Евровидение-2018: организаторы представили официальный трек конкурса

Евровидение-2018
19:33 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Организаторы песенного конкурса презентовали сингл, который будет сопровождать главные заставки "Евровидения-2018" и звучать во время голосования зрителей.

Сегодня на официальной страничке "Евровидения-2018" в Facebook сообщили о появлении в сети официального трека конкурса.

Музыкальный сингл мы будем слышать во время голосования зрителей, а также услышим его в главных заставках песенного конкурса 2018 года.

Сообщается, что из 7 синглов португальских композиторов была выбрана композиция Луиса Фишейредо - оранжировщика песни "Amar pelos dois" победителя прошлогоднего конкурса "Евровидение" Салвадора Собрала.

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Все по теме:

Новости культуры, Amar Pelos Dois, Евровидение 2018, Луис Фишейредо, Музыкальный сингл Евровидение-2018, Официальный трек Евровидение-2018.
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