https://telegraf.com.ua/files/2018/04/915711-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4007925-evrovidenie-2018-organizatoryi-predstavili-ofitsialnyiy-trek-konkursa.html
Евровидение-2018: организаторы представили официальный трек конкурса
19:33 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Организаторы песенного конкурса презентовали сингл, который будет сопровождать главные заставки "Евровидения-2018" и звучать во время голосования зрителей.
Сегодня на официальной страничке "Евровидения-2018" в Facebook сообщили о появлении в сети официального трека конкурса.
Музыкальный сингл мы будем слышать во время голосования зрителей, а также услышим его в главных заставках песенного конкурса 2018 года.
Сообщается, что из 7 синглов португальских композиторов была выбрана композиция Луиса Фишейредо - оранжировщика песни "Amar pelos dois" победителя прошлогоднего конкурса "Евровидение" Салвадора Собрала.
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