Евровидение-2018: организаторы представили официальный трек конкурса

Сегодня на официальной страничке "Евровидения-2018" в Facebook сообщили о появлении в сети официального трека конкурса.

Музыкальный сингл мы будем слышать во время голосования зрителей, а также услышим его в главных заставках песенного конкурса 2018 года.

Сообщается, что из 7 синглов португальских композиторов была выбрана композиция Луиса Фишейредо - оранжировщика песни "Amar pelos dois" победителя прошлогоднего конкурса "Евровидение" Салвадора Собрала.