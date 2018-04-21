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Слишком молодой: всемирно известные музыканты шокированы смертью диджея Avicii

Avicii (Тим Берглинг)
10:27 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Свои соболезнования родным Avicii уже выразила Мадонна.

Накануне весь мир потрясла новость о смерти 28-летнего шведского музыканта Тима Берлинга, более известного под псевдонимом Avicii. Звездные артисты выражают соболезнования родным и близким юного коллеги.

Одной из первых сенсационную новость прокомментировала американская поп-исполнительница Мадонна, впустившая с Avicii совместную композицию в 2012 году. Певица попрощалась с Берлингом, назвав его скоропостижную кончину грустной и трагической.

Музыкальная студия Sony/ ATV Music, работавшая со шведским артистом с 2010 года, также выступила со словами соболезнования в адрес его родных и близких. Коллеги Avicii скорбят над невероятно печальной потерей исключительного таланта, говориться в заявлении лейбла.

DJ Мартин Гаррикс и представители группы Imagine Dragons сообщили о своей опустошенности, назвав Берлинга слишком молодым и талантливым для столь раннего ухода на небеса.

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Новости культуры, Avicii, DJ Мартин Гаррикс, Imagine Dragons, Мадонна, Смерть Avicii.
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