Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости Музыки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 04.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, что будет обсуждать ООН на заседании по "украинскому вопросу"
Стало известно, что будет обсуждать ООН на заседании по "украинскому вопросу"
Новости: Киев требует освободить задержанных в Крыму моряков
Киев требует освободить задержанных в Крыму моряков
Новости: Вратарь Реала - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вратарь Реала - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Новости: Евровидение 2018: стало известно, кто будет комментировать конкурс в Украине
Евровидение 2018: стало известно, кто будет комментировать конкурс в Украине
X

Евровидение 2018: стало известно, кто будет комментировать конкурс в Украине

Евровидение 2018
18:05 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В этом году в украинском комментаторском составе Евровидения грядут перемены.

В этом году в украинском комментаторском составе Евровидения грядут перемены. Уже несколько лет подряд Евровидение, которое транслирует телеканал UA:Перший, комментируют Тимур Мирошниченко и Татьяна Терехова. В этом году место Татьяны займут три украинские певицы, которые в свое время были участницами Евровидения.

Евровидение 2018: MELOVIN попал в топ-5 полуфинала по мнению букмекеров

"На каждом шоу будет новая коллега. Это наши успешные представительницы Украины на Евровидении. Так сложилось, что только девушки. Первый полуфинал мы будем работать с Марией Яремчук, второй – с ALYOSHA. И в финале ко мне присоединится Джамала. Более того, мы будем не только комментировать само шоу, мы еще полчаса до начала прямо из фан-зоны будем выходить в прямой эфир, вспоминать те времена, когда они выходили на сцену Евровидения, делать какие-то прогнозы или анализ того, что нас ждет", – рассказал Тимур Мирошниченко.

Организаторы Евровидения-2018 назвали членов жюри

Напомним, Мария Яремчук принимала участие в Евровидении в 2014 году, с песней "Tick-Tock" певица заняла шестое место. ALYOSHA участвовала в конкурсе в 2010 году с песней "Sweet People", артистка завоевала 10-е место. Джамала выступала на Евровидении в 2016 году, и с песней "1944" принесла Украине победу.

Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео)

Отметим, что в этом году впервые Евровидение будет транслировать не только UA:Перший, но и телеканал СТБ. На СТБ шоу будет комментировать телеведущий и комик Сергей Притула.

Первый полуфинал Евровидения 2018 состоится 8 мая, второй полуфинал - 10 мая, а финал - 12 мая. Представитель Украины Melovin выступит во втором полуфинале.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Alyosha, MELOVIN, Джамала, Евровидение 2018, Мария Яремчук, Сергей Притула, СТБ, Татьяна Терехова, Тимур Мирошниченко.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

Двухлетний гений-барабанщик "взорвал" Сеть (Видео) Группа KAZKA выпустила первый альбом (Видео) Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео)

Последние новости

Джеррард возглавит Рейнджерс Эти люди доказали, что сила воли и труд могут победит все (Фото) В ОБСЕ констатировали отсутствие прогресса в процессе обмена заложниками
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
02 Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
03 "Динамо" попытается повлиять на результат матча "Шахтер" - "Заря"
04 Бразильский футболист отказал "Барселоне" ради "Шахтера"
05 Порошенко жестко раскритиковал арбитра матча "Рома" - "Ливерпуль"
Новости сегодня
21:33 Диетологи подсказали, как сделать утренний кофе более полезным
21:30 Динамо и Мариуполь поделили очки: обзор матча (Видео)
21:29 В СБУ прояснили ситуацию по освобождению Лусварги
21:26 В местах проведения ООС начнут работать передвижные посты
21:22 Как живет богатая молодежь Канады (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГПСУ о задержании рыбаков Россией: Виноват капитан
ГПСУ о задержании рыбаков Россией: Виноват капитан
Новости: "Укрзализныця" запустит поезд "Мукачево - Будапешт": цены на билеты
Из Мукачево запустят новый поезд в Европу
Новости: Украина погасила часть долга перед МВФ
Украина погасила часть долга перед МВФ
Новости: Медики назвали продукт, который предупреждает серьезные болезни
Медики назвали продукт, который предупреждает серьезные болезни
Добавить комментарий
0