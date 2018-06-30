Новости Музыки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 30.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Сегодня мы делаем для безопасности мира больше, чем многие партнеры НАТО
Порошенко: Сегодня мы делаем для безопасности мира больше, чем многие партнеры НАТО
Новости: Меркель и Зеехофер обсудят решение саммита ЕС по миграции
Меркель и Зеехофер обсудят решение саммита ЕС по миграции
Новости: Уругвай 2:1 Португалия: события матча
Уругвай 2:1 Португалия: события матча
Новости: Виталий Козловский отказался от концертов в России
Виталий Козловский отказался от концертов в России
X

В новом альбоме Дрейка появится песня с Майклом Джексоном

Дрейк
22:10 Сегодня Телеграф
znaj.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Популярный канадский хип-хоп исполнитель Дрейк выпустил новый студийный альбом под названием "Scorpion", который подготовил поклонникам много сюрпризов.

Двойная пластинка состоит из 25 песен (12 треков на стороне А и 13 - на стороне B) и длится полтора часа. В записи альбома приняли участие Jay-Z, Ty Dolla $ ign, Static Major.

Большой  неожиданностью для фанатов стал еще один трек под названием don'T Matter to Me, в котором Дрейк поет вместе с Майклом Джексоном. ("король поп-сцены" умер в 2009 году). Дрейк достал ранее невыпущенный куплет короля поп-музыки, записанный еще в начале 80-х годов и добавил до своего нового хита. Ранее в поддержку альбома музыкант выпустил три клипа: "i'm Upset", "Nice for What" и "god's Plan".

На счету Дрейка четыре полноценных студийных альбома, последний из которых More Life вышел в марте 2017 года и сразу возглавил Billboard 200. Кроме того, в январе этого года Дрейк представил мини-альбом Scary Hours.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Scorpion, Альбом, Дрейк, канадский исполнитель, Майкл Джексон, Хип-хоп.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

С ONUKA произошел конфуз на фестивале Leopolis Jazz Fest (Видео) В сети появился посмертный клип XXXTentacion на песню "SAD" (Видео) В Сумах проходит Всеукраинский фестиваль духовой музыки

Последние новости

Диетологи подсказали, кому противопоказано есть айву Немецкие болельщики массово сдают билеты и покидают ЧМ-2018 Ющенко: Россия ответственна за шесть войн, идущих сегодня в Восточной Европе
Сегодня читают
01 Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
02 Легкое похудение: отличный способ, как скинуть лишний вес
03 Лидер сборной Германии - о трагическом вылете команды с ЧМ-2018
04 Конгрессмен США: Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки это насмешка над историей
05 ЧМ-2018: где и когда смотреть матчи 1/8 финала 30 июня
Новости сегодня
22:51 Мелани Браун подтвердила воссоединение "Spice Girls" (Видео)
22:38 Лига чемпионов: результат предварительного этапа
22:31 СМИ: Спасательный катер с 60 мигрантами попросил у Испании разрешение на швартовку
22:28 Ученые выяснили, что излучение смартфонов приводит к преждевременному старению
22:21 Улыбка до ушей: забавные картинки, которые подарят вам позитивное настроение
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы в Тунисе: Омелян хочет, чтобы туроператором занялась ГПУ
Украинцы в Тунисе: Омелян хочет передать дело в ГПУ
Новости: Представитель Ирана: Трамп приказал Саудовской Аравии выйти из ОПЕК
Ардебили: Трамп приказал Саудовской Аравии выйти из ОПЕК
Новости: Новое изобретение от украинской команды TechNovator
Новое изобретение от украинской команды TechNovator
Новости: Звезды "Во все тяжкие" воссоединились для фотосессии к 10-летнему юбилею сериала
Звезды "Во все тяжкие" воссоединились для фотосессии к 10-летнему юбилею сериала
Добавить комментарий
0