В новом альбоме Дрейка появится песня с Майклом Джексоном

Двойная пластинка состоит из 25 песен (12 треков на стороне А и 13 - на стороне B) и длится полтора часа. В записи альбома приняли участие Jay-Z, Ty Dolla $ ign, Static Major.

Большой неожиданностью для фанатов стал еще один трек под названием don'T Matter to Me, в котором Дрейк поет вместе с Майклом Джексоном. ("король поп-сцены" умер в 2009 году). Дрейк достал ранее невыпущенный куплет короля поп-музыки, записанный еще в начале 80-х годов и добавил до своего нового хита. Ранее в поддержку альбома музыкант выпустил три клипа: "i'm Upset", "Nice for What" и "god's Plan".

На счету Дрейка четыре полноценных студийных альбома, последний из которых More Life вышел в марте 2017 года и сразу возглавил Billboard 200. Кроме того, в январе этого года Дрейк представил мини-альбом Scary Hours.