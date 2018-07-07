https://telegraf.com.ua/files/2018/07/28141-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4219169-populyarnaya-pesnya-gruppyi-kazka-vozglavila-chart-klipov-youtube.html
Популярная песня группы "Kazka" возглавила чарт клипов YouTube
Новости культуры: Артисты обогнали группу "Время и Стекло", и певицу Светлану Лободу.
Украинская группа Kazka с песней "Плакала" возглавила чарт клипов в украинском сегменте YouTube. Это первая украиноязычная композиция, которая за время существования украинского чарта клипов, попала в топ.
Об этом свидетельствует рейтинг, который можно увидеть на странице соответствующего чарта (сейчас он отражает данные по 21-28 июня).
Видео с песней "Плакала" на самом деле является не клипом, а official audio, однако оно смогло обогнать хит "SuperSTAR" от Loboda ( она на втором месте), и клип группы "Время и стекло" на песню "E,boy" - они заняли третье место.
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