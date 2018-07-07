Популярная песня группы "Kazka" возглавила чарт клипов YouTube

Украинская группа Kazka с песней "Плакала" возглавила чарт клипов в украинском сегменте YouTube. Это первая украиноязычная композиция, которая за время существования украинского чарта клипов, попала в топ.

Об этом свидетельствует рейтинг, который можно увидеть на странице соответствующего чарта (сейчас он отражает данные по 21-28 июня).

Видео с песней "Плакала" на самом деле является не клипом, а official audio, однако оно смогло обогнать хит "SuperSTAR" от Loboda ( она на втором месте), и клип группы "Время и стекло" на песню "E,boy" - они заняли третье место.