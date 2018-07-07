Новости Музыки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 07.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Закон "про алименты" может усилить борьбу родителей за детей
Закон "про алименты" может усилить борьбу родителей за детей
Новости: В ЕС обнародовано решение о выделении миллиарда евро для Украины
Украина получит от ЕС 1 миллиард евро
Новости: Лунин может перейти в Эльче
Лунин может перейти в Эльче
Новости: Рождество Иоанна Предтечи: история жизни пророка
Рождество Иоанна Предтечи: история жизни пророка
X

Популярная песня группы "Kazka" возглавила чарт клипов YouTube

Группа "Kazka"
15:22 Сегодня Телеграф
unian.net
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Артисты обогнали группу "Время и Стекло", и певицу Светлану Лободу.

Украинская группа Kazka с песней "Плакала" возглавила чарт клипов в украинском сегменте YouTube. Это первая украиноязычная композиция, которая за время существования украинского чарта клипов, попала в топ.

Об этом свидетельствует рейтинг, который можно увидеть на странице соответствующего чарта (сейчас он отражает данные по 21-28 июня).

Видео с песней "Плакала" на самом деле является не клипом, а official audio, однако оно смогло обогнать хит "SuperSTAR" от Loboda ( она на втором месте), и клип группы "Время и стекло" на песню "E,boy" - они заняли третье место.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, YouTube, Артисты, Группа "Kazka", Музыка, Песня, Хит-парад.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

На популярную песню Олега Винника создали piano-кавер-версию (Видео) Шарлотта Генсбур представила новую видеороботу на песню "Sylvia Says" Universal Music предъявили обвинения Нетте Барзилай за плагиат

Последние новости

Полиция задержала контрактника ВСУ, который раньше служил в "ДНР" Исследователи разработали "умный" пластырь, который принесет огромную пользу Теракт возле здания МВД в Сомали: Количество жертв выросло до девяти
Сегодня читают
01 Бельгия обыграла Бразилию и пробилась в полуфинал ЧМ-2018
02 Аваков предложил механизм давления на неонацистов
03 Нереально везучий водитель чудом остался жив, но лишился автомобиля (Видео)
04 Ученые рассказали о геологическом парадоксе английской деревни Уилленд
05 Вера Брежнева опубликовала снимок в Instagram с мольбой о помощи
Новости сегодня
16:04 Не скучайте на выходных: забавные вечерние анекдоты 7 июля
16:03 Эту юную 17-летнюю девушку готовят к полету на Марс (Фото)
15:53 Во Львовской области 13-летняя девочка ножом убила своего 35-летнего отца
15:47 Кличко рассказал о поставленных задачах по ремонту киевских дорог
15:39 Twitter закрывает подозрительные аккаунты ради безопасности пользователей
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Закарпатье 7 июля объявили День траура
На Закарпатье 7 июля объявили День траура
Новости: Аваков предложил механизм давления на неонацистов
Аваков предложил механизм давления на неонацистов
Новости: В Москве прошел концерт в поддержку украинского режиссера Сенцова
В Москве прошел концерт в поддержку Сенцова
Новости: Ученые из Гарварда создали удивительного робота
Ученые из Гарварда создали удивительного робота
Добавить комментарий
0