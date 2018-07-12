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Группа Folknery выпустила новый клип на песню "Сальвия" (Видео)

Группа Folknery
16:31 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Музыкальная группа Folknery отправилась на Кипр для того, чтобы записать видеоработу на свою композицию "Сальвия".

Группа Folknery - это украинский этно дуэт, в состав которого входят Ярина Квитка и Владимир Муляр. Музыканты путешествует по миру и в своей музыке использует звуки-вибрации разных стран, городов, мест. Новый клип бэнда снимали 5 дней, и за это время команда успела объездить весь Кипр.

"Идея снять клип на Кипре появилась спонтанно. Мы легки на подъем и команда WhiteMovie рroduction тоже, поэтому мы быстро собрались и улетели. В аэропорту острова Кипр взяли авто в аренду и поехали снимать", - рассказывает Владимир Муляр.

Режиссер видео Марина Гришай рассказала, что клип рассказывает историю мужчины и женщины, которые в один момент встречают друг друга и вместе проходят свой путь. Между ними возникает энергия, которая превращается на творчество, заполняя собой природу и весь мир.

"В клипе есть символ - зеленый свет. Это энергия, которая объединяет мужчину и женщину. Они, как инь и янь, находят друг друга, перерождаются и как две половинки единого целого, отправляются в другой, идеальный мир", - добавляет Ярина Квитка.

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Новости культуры, Folknery, Видео, Клип, Песня, Сальвия.
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