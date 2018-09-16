Тина Кароль спела популярную песню Скрябина на концерте в честь его памяти

В субботу, 15 сентября, во Львове прошел большой концерт, посвященный 50-летию Андрея Кузьменко, в котором приняли участие более двух десятков звездных друзей-музыкантов Кузьмы. Среди них в этот вечер оказалась и Тина Кароль, на фан-странице в Instagram которой появились первые кадры с шоу.

На снимках Тина запечатлена в белом платье, поверх которого надето белое переливающееся разными цветами пальто. Также в соцсети опубликован фрагмент видео, где Тина в компании с другими музыкантами исполняет песню "То моє море".