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Тина Кароль спела популярную песню Скрябина на концерте в честь его памяти

Тина Кароль
18:57 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: segodnya.ua

Новости культуры: Во ЛЬвове прошел концерт, посвященный памяти Андрея Скрябина.

В субботу, 15 сентября, во Львове прошел большой концерт, посвященный 50-летию Андрея Кузьменко, в котором приняли участие более двух десятков звездных друзей-музыкантов Кузьмы. Среди них в этот вечер оказалась и Тина Кароль, на фан-странице в Instagram которой появились первые кадры с шоу.

На снимках Тина запечатлена в белом платье, поверх которого надето белое переливающееся разными цветами пальто. Также в соцсети опубликован фрагмент видео, где Тина в компании с другими музыкантами исполняет песню "То моє море".

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Все по теме:

Новости культуры, Концерт, Кузьма Скрябин, Львов, Песня, Тина Кароль.
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