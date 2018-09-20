Группа "Imagine Dragons" выпустила клип на новую песню "Zero" (Видео)

Американская инди-рок группа "Imagine Dragons" представила новый хит под названием "Zero" и сразу же выпустила клип на нее. Всего за сутки после публикации ролик посмотрели почти миллион пользователей. Lyrics-видео "Zero", как это называют музыканты группы, рассказывает о зависимости людей от интернета. Весь клип построен на гиперссылках со словами песни в сети, который притягивает внимание зрителя. В конце видео компьютер поражает вирус, с которым группе не удается справиться.