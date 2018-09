Легендарные Stone Sour приедут в Киев с концертом

Концерт пройдет 18 ноября в рамках тура в поддержку последней пластинки "Hydrograd" (2017) в киевском клубе Stereo Plaza. В преддверии приезда музыкантов в украинскую столицу мы изучили сети-листы Stone Sour за последние несколько месяцев. А так как, находясь в туре, артисты чаще всего следуют одному и тому же списку песен, есть возможность предположить, что именно прозвучит со сцены в Киеве.

Stone Sour образовались в 1992 году, однако просуществовали всего несколько лет. Проект был заморожен, и лишь в 2000-м, наряду с возрастающей популярностью Slipknot, основатели группы Кори Тейлор и барабанщик Джоэль Экман (сегодня уже бывший участник Stone Sour) вернули свой первый коллектив к жизни.

На сегодняшний день дискография Stone Sour насчитывает шесть студийных альбомов. Первые две пластинки - одноименная "Stone Sour" и "Come What(ever) May" - получили в свое время статусы золотого и платинового в США, в Великобритании оба диска стали золотыми. Как раз в трек-листы этих альбомов и вошли хиты группы вроде "Bother" и "Through Glass", без которых сегодня не обходятся ее концерты.

Что же касается последнего на данный момент альбома "Hydrograd", довольно скоро после релиза пластинка заняла место в первой десятке чартов США, Австралии, Британии, Германии, Швейцарии и Новой Зеландии.

Из вышеупомянутого альбома в сентябре 2018 года на концертах группы звучат треки "Fabuless", "Song #3", "Whiplash Pants", "Knievel Has Landed", не пропускают металлисты и такие песни как "Tired" и "Absolute Zero" (альбом "House of Gold & Bones").