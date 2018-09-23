День Независимости Украины

Новости Музыки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 23.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Три крупных украинских города попали в рейтинг самых криминальных городов мира
Три города Украины попали в рейтинг самых криминальных городов мира
Новости: Резолюция о миротворческой миссии ООН на Донбассе уже подготовлена
Резолюция о миротворческой миссии ООН на Донбассе уже подготовлена
Новости: Поветкин обратился к болельщикам после боя против Джошуа
Поветкин обратился к болельщикам после боя против Джошуа
Новости: Литературные критики назвали лучшие произведения XXI века
Литературные критики назвали лучшие произведения XXI века
X

Легендарные Stone Sour приедут в Киев с концертом

Группа Stone Sour
10:17 Сегодня Телеграф
obozrevatel.com
Фото: obozrevatel.com

Новости культуры: Американские металлисты Stone Sour впервые приедут с концертом в Украину.

Концерт пройдет 18 ноября в рамках тура в поддержку последней пластинки "Hydrograd" (2017) в киевском клубе Stereo Plaza. В преддверии приезда музыкантов в украинскую столицу мы изучили сети-листы Stone Sour за последние несколько месяцев. А так как, находясь в туре, артисты чаще всего следуют одному и тому же списку песен, есть возможность предположить, что именно прозвучит со сцены в Киеве.

Stone Sour образовались в 1992 году, однако просуществовали всего несколько лет. Проект был заморожен, и лишь в 2000-м, наряду с возрастающей популярностью Slipknot, основатели группы Кори Тейлор и барабанщик Джоэль Экман (сегодня уже бывший участник Stone Sour) вернули свой первый коллектив к жизни.

На сегодняшний день дискография Stone Sour насчитывает шесть студийных альбомов. Первые две пластинки - одноименная "Stone Sour" и "Come What(ever) May" - получили в свое время статусы золотого и платинового в США, в Великобритании оба диска стали золотыми. Как раз в трек-листы этих альбомов и вошли хиты группы вроде "Bother" и "Through Glass", без которых сегодня не обходятся ее концерты.

Что же касается последнего на данный момент альбома "Hydrograd", довольно скоро после релиза пластинка заняла место в первой десятке чартов США, Австралии, Британии, Германии, Швейцарии и Новой Зеландии.

Из вышеупомянутого альбома в сентябре 2018 года на концертах группы звучат треки "Fabuless", "Song #3", "Whiplash Pants", "Knievel Has Landed", не пропускают металлисты и такие песни как "Tired" и "Absolute Zero" (альбом "House of Gold & Bones").

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Группа, Концерт, Концерт в Киеве, Музыка.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

Настя Каменских выпустила новый клип на песню "PELIGROSO" (Видео) Константин Меладзе поделился мыслями о переменах в группе "ВИА Гра" Белорусская группа Naviband представили песню на украинском языке (Видео)

Последние новости

Лили-Роуз Депп шокировала публику выбранным образом для кинофестиваля Поветкин впервые проиграл нокаутом Смех да и только: позитивные снимки, которые покажут, что каждая проблема решаема
Сегодня читают
01 УПЛ. Наставник киевского клуба ушел в отставку
02 Джошуа нокаутировал Поветкина
03 Джошуа - Поветкин: события боя
04 Резолюция о миротворческой миссии ООН на Донбассе уже подготовлена
05 Гриценко не будет снимать свою кандидатуру перед выборами
Новости сегодня
10:20 Осенний маникюр 2018: роскошные идеи дизайна ногтей со стразами (Фото)
10:20 Госкомтелерадио не пустил в Украину 5 пропагандистских книг из РФ
10:13 Полузащитник Шахтера продолжит карьеру в Александрии
10:05 В Китае ввели в эксплуатацию высокоскоростную железную дорогу
10:01 Захватывающий трейлер украинского фильма ужасов "Лысая гора" (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Итоги дня 22 сентября: хутор Вольный под контролем Украины, стычка в Одессе, победа Джошуа
Главные новости 22 сентября
Новости: Больше тысячи нелегалов задержали в Турции за неделю
Больше тысячи нелегалов задержали в Турции за неделю
Новости: Япония успешно запустила ракету Н-IIВ (Видео)
Япония успешно запустила ракету Н-IIВ (Видео)
Новости: Легендарные Stone Sour приедут в Киев с концертом
Легендарные Stone Sour приедут в Киев с концертом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь