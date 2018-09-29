Аврил Лавин порадовала поклонников новой композицией после долгого молчания (Видео)

Канадская певица Аврил Лавин, которая последние годы боролась с болезнью Лайма, выпустила клип на новую композицию Head Above Water. Видеоролик опубликован на официальном канале исполнительницы в YouTube. В припеве песни Лавин просит не дать ей утонуть. Под видеоработой также размещена ссылка на фонд звезды, который поддерживает людей с болезнью Лайма. Премьера клипа Head Above Water состоялась в четверг, 27 сентября, в день рождения певицы. На данный момент новую видеоработу Лавин уже посмотрели более 2,7 млн раз.