"Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)

В новом выпуске проекта, вокальное шоу "Х-фактор" 9 сезон отправилось впервые за все сезоны на поиски народных талантов в Винницу. Это родной город судьи шоу Дмитрия Шурова, и член жюри не упустил возможности показать самые памятные места на своей малой родине.

"Я мечтаю, чтобы в этом году талант из Винницы победил в шоу Х-фактор", - рассказал Шуров.

И первым исполнить мечту Шурова попробовал студент Винницкого медуниверситета, 25-летний Нкосиябо, который приехал в Украину из Зимбабве. Первой программой, которую он посмотрел в Украине, был Х-фактор, тогда Нкосиябо и решил, что тоже должен сюда прийти. Более того, он признался, что даже русский язык выучил по песням Олега Винника.

Талантливая 32-летняя Маша Чанева на кастинге в Виннице исполнила песню победительницы Eurovision Марии Шерифович Molitva, которую в 2007 году пела вся Европа! Вся, кроме Андрея Данилко…

Ведущий шоу Х-фактор 9 сезон Андрей Бедняков просто не мог пройти мимо стильных ребят из группы Руки’в Брюки. Мы увидели выступление этих стиляг-рокенрольщиков на кастинге шоу Х-фактор 2018 в Виннице с авторским хитом "Мальчик".

Валентин Столярчук, следующий участник винницкого кастинга 9 сезона шоу Х-фактор, всегда хотел петь. Коренастый и статный мужчина даже подумать не мог, что страшная болезнь заставит его так сильно бояться за свое музыкальное будущее. Прогнозы врачей были неутешительными. И никто не мог пообещать 29-летнему Валентину, что после тяжелой операции он снова сможет петь. Но желание заниматься музыкой победило. Мужчина исполнил известную композицию "Shape of My Heart" и прошел в следующий этап проекта.

На кастинг в Виннице пришла фея 9 сезона шоу Х-фактор 2018 Лиора Котляр. Юная волшебница исполнила песню группы Imagine Dragons под названием "Radioactive". Девушка полностью очаровала судьей своим фантастическим выступлением.

30-летний Василий Туркин отобрал несколько сотен фанаток Олега Винника на кастинге шоу Х-фактор-9 в Виннице. Харизматичный красавец всю свою жизнь продолжал дело отца. Но потом понял, что его призвание – это не строительство, а музыка. Поэтому решил окончательно расставить все точки над "и", исполнив песню своего лучшего друга Элвиса Пресли "Can't Help Falling In Love".

Виктория Попова очень любит путешествовать и радовать пением людей в разных уголках мира. А все чего хочет девушка – всем поднимать настроение своим творчеством. И, кажется, у нее это достаточно неплохо получается! Ведь к выступлению Виктории присоединились судьи шоу Дмитрий Шуров и волшебная NK.

Ваня, Артур, Женя и Даня, а вместе – группа Lucky4. Меньше чем за год своего существования, украинский бойз-бэнд уже успел снять 4 клипа. На кастинге ребята презентовали одну из своих авторских песен – "Тебе ловлю".

Энергичная группа BAKENBARDY подняла всем настроение своим исполнением авторского хита "Стафілокок Дмитро". Таких безумных танцев наша сцена давно не видела.

16-летняя Лера Ковалевская, бывшая участница Україна має талант, уже не раз была на большой сцене. Но на этот раз девушка волновалась, как никогда.

Проводница с 28-летним опытом работы Лилиана Горулько покорила шоу своим пением. Лилиана мечтает собственным примером показать своему сыну, что возможно все! И что за собственные мечты стоит бороться!

Амина Джафарова пришла на винницкий кастинг шоу Х-фактор-9 не только спеть. Она попыталась сразиться с собственными страхами, а главное – с комплексами. В свои 19-лет Амина Джафарова до сих пор выглядит как маленькая девочка и постоянно обращает внимание на свой рост – 147 см.

Мистер 1000 Вольт Юрий Стасюк второй раз попытался покорить шоу Х-фактор. Известный Бердичевский артист и бизнесмен имеет серьезные планы на творческое будущее – спеть в дуэте с Олегом Винником и стать профессиональным артистом.

Покорять лучшее шоу страны Х-фактор 2018 пришел и Валерий Юрченко. Известный пародист подобрал для кастинга хит Валерия Меладзе под названием "Небеса". Юрченко с самого детства интересовался музыкой, но только сегодня, в свои 40 лет, решился выйти на сцену не "в образе".

Очаровательной учительницей математики ЕленА Пасихова, которую просто обожают все ее ученики. А оно и не удивительно, ведь все сложные теоремы и формулы Елена объясняет с помощью музыки!

Группа ФаЛя, а особенно – солистка группы, которая уже 8 лет сидит в декретном отпуске и день за днем мечтает об одном – заниматься музыкой! Сможет ли группа ФаЛя достойно представить свое авторское творение под названием "Не хочеш срать, не мучай сраку".

Завершает грандиозный кастинг в Виннице шоу Х-фактор 2018 талантливый Александр Куцелик с песней "I Started A Joke".

Стоит отметить, что в этом сезоне победитель шоу вместо 1 миллиона гривен в денежном эквиваленте получает профессиональную поддержку от канала на ту же сумму: запись песни, клип и ротацию на радио.