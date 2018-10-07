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"Х-фактор" 9 сезон 6 выпуск: как прошел шестой кастинг в Днепре (Видео)

Х-фактор
08:49 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости культуры: 6 октября на СТБ вышел 6 выпуск 9-го сезона вокального шоу "Х-фактор".

6 октября прошел кастинг в Днепре, где судьи искали новые таланты!! Выпуск 6 от 06.10.2018 приготовил вам выступления талантливых и харизматичных участников, среди которых, возможно, будущая звезда. На сцене шоу появилась легенда украинской эстрады, культовая и фантастическая – Нина Матвиенко! Для чего ей это — смотрите сами.

Первой на сцену шоу Х-фактор 2018 в Днепре от 06.10.2018 вышла беззаботная девушка Катя. О себе она говорит, что не способна усидеть на одном месте и очень любит петь. Девушка поет постоянно – дома, на улице, в метро. Сегодня она наконец-то спела на сцене шоу Х-фактор!

Прямо сейчас на сцену шоу Х-фактор 2018 выпуск 6 от 06.10.2018 в Днепре вышел Саша, который уверен в своей харизматичности. Он говорит, что его фамилия и харизма – это слова-синонимы, а еще он любит сцену, а она – его. Но на самом ли деле Саша настолько харизматичный, как думает о себе?

Следующими на сцену шоу Х-фактор 2018 вышли очень эмоциональные девушки из Запорожской области. С первых секунд своего появления на сцене, группа Девчата покорила сердца судей вкусной корзиной, продукты для которой собрала и привезла из своего села.

Знакомим вас с соблазнительной девушкой Галиной. Смотрите, как очаровательная Галя исполнила песню The Color Of The Night на главной сцене страны. Смогла ли она покорить сердца судей и зрителей своим талантом?

Дальше на сцене проекта спел Константин, который работает пожарным, но продолжает мечтать о сцене. Его призвание – спасать людей, и раньше он никогда не пел. Но однажды во время пожара произошел взрыв, во время которого Костя начал петь. Сейчас парень чувствует сердцем, что пение – это его призвание.

Сейчас на сцену вышли ребята, которые приехали своей группой из Николаева. Они уже длительное время выступают, но сейчас парни верят, что Х-фактор – это их единственный путь на новый уровень и новую аудиторию.

Следующей на сцену проекта Х-фактор 2018 вышла Аня Денисова. Девушка мечтает стать звездой, а вдохновляют ее истории успешных людей. Аня уже успела попробовать свой маленький бизнес, но сейчас мечтает только о сцене.

Дальше на сцену вышла молодая мама, которую зовут Настя. Она зарабатывает на жизнь себе и ребенку своим голосом – поет в электричке. Но сейчас девушка хочет чего-то большего и верит, что проект может кардинально изменить ее жизнь.

Следующими на сцену вышел романтичный парень Женя со своей возлюбленной Катей. Музыка подарила ему любовь и соединила с очаровательной девушкой Екатериной. Их поклонники много раз говорили ребятам, что они достойны того, чтобы их услышала вся страна. Сегодня группа Женя и Катя спела свою авторскую песню.

В шоу Х-фактор 2018 вы увидите настоящего француза, который приехал из самого Парижа, чтобы спеть в Украине. А также! Самое неожиданное и интригующее появление Нины Матвиенко на шоу Х-фактор!

Следующими на сцену проекта Х-фактор 2018 вышли два друга – Тарас и Дима. Раньше ребята не ладили, но со временем их объединила музыка, которая помогает им держаться вместе и прощать какие-то мелкие промахи друг другу.

Пришло время выйти на сцену шоу Х-фактор 2018 Татьяне Абакумовой, которая работает таксистом и не любит шансон. Женщина обожает музыку, но сегодня она первый раз в жизни вышла на настоящую сцену.

Очень хотела выйти на сцену проекта 19-летняя Вика. Музыка однажды помогла девушке пережить потерю любимого человека. С тех пор она стала для Виктории смыслом жизни. Когда любимый парень погиб, Вика начала писать свои песни. Сегодня девушка пришла на проект, чтобы заниматься тем, что любит больше всего – пением.

Шоу Х-фактор 2018 кастинг 6 от 06.10.2018 в Днепре продолжается! И сейчас на главной сцене страны вы увидите Ярослава – человека-оркестр, который владеет многими музыкальными инструментами.

Поскорее хотел выйти на сцену шоу парень с удивительным именем Ангел. Он с первых секунд заинтриговал наших судей своим необычным именем и сильным хобби. Ангел Георгиев является чемпионом по тайскому боксу. Сейчас парень мечтает получить еще одну победу – стать чемпионом в музыке.

На шаг к своей мечте готова приблизиться очаровательная девушка Анна, которая пришла на кастинг Х-фактор 2018 в Днепре. Она работает певицей в ресторане, но мечтает о большой сцене, чтобы показать свой талант всей стране.

Шоу Х-фактор познакомит вас с Вовой Кабачком. Мужчина работаем тренером по футболу, а петь начал после вечера в караоке, где друзья заметили его талант. С тех пор он начал репетировать и решил приехать покорять проект.

Не может поверить, что это не сон и он действительно в шоу Х-фактор 2018 следующий исполнитель – Игорь. Мужчина ждал этого момента всю жизнь, поскольку раньше был занят воспитанием детей, семьей и работой. Сейчас же Игорь хочет исполнить мечту всей жизни – спеть в самом музыкальном проекте страны.

Стоит отметить, что в этом сезоне победитель шоу вместо 1 миллиона гривен в денежном эквиваленте получает профессиональную поддержку от канала на ту же сумму: запись песни, клип и ротацию на радио.

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