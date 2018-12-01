Группа "A.R.M.I.A" в обновленном составе выпустила новый клип (Видео)

Популярная женская музыкальная группа "A.R.M.I.A" стала дуэтом. Теперь в коллективе только две солистки - Ира и Света. В новом составе девушки уже успели презентовать свою дебютную композицию "Пара ми". Ранее состав группы менялся уже неоднократно. Изначально в группе было четыре участницы. Нынешние солистки группы "A.R.M.I.A" остаются преданны друг другу и тому, чем занимаются. "A.R.M.I.A - это наша семья, наша жизнь, большая красивая история, в которой уживаются музыка, преданность, любовь, женственность, энергия и танец", - отмечают Ира и Света. Солистки уверенна, что вышли на новый этап только благодаря своей внутренней силе, самоотдаче и вере друг в друга. Более того, участницы отмечают, что их многолетняя дружба переросла во что-то большее. "Нам нравится творить в команде. Мы полны идей и всегда чувствуем поддержку друг друга, поэтому на данном пути мы идем дальше вдвоем", - говорят девушки. "Мы любим экспериментировать и рисковать и, конечно, не представляем жизнь без музыки. Но, самое важное, мы любим друг друга и получаем огромное удовольствие от совместного творчества. Можно смело сказать, что группа A.R.M.I.A будет жить и дышать до тех пор, пока между нами живет любовь", - рассказали участницы дуэта A.R.M.I.A.