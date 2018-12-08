Apple Music назвал самые популярные альбомы 2018 года в Украине

Новости культуры: Сервис Apple Music назвал самые популярные альбомы в Украине.

В список лучших пластинок вошли KAZKA, Imagine Dragons, Jah Khalib и другие.

Сервис Apple Music подвел итоги уходящего года и назвал самые популярные альбомы в Украине. В список лучших вошли, в частности альбом E.G.O. Jah Khalib, "Праздник на улице 36" группы "Скриптонит" и "?" рэпера XXXTENTACION, который был убит в этом году.

Кроме того, в список лучших пластинок уходящего года вошли также альбом Evolve группы Imagine Dragons, KARMA украинской группы KAZKA и "Малый повзрослел" Макса Коржа. Вошли в топ также альбомы "Монеточки", MONATIK, Дрейка и Егора Крида.