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Apple Music назвал самые популярные альбомы 2018 года в Украине

Apple Music назвал самые популярные альбомы 2018 года в Украине
08:15 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: pixabay

Новости культуры: Сервис Apple Music назвал самые популярные альбомы в Украине.

В список лучших пластинок вошли KAZKA, Imagine Dragons, Jah Khalib и другие.

Сервис Apple Music подвел итоги уходящего года и назвал самые популярные альбомы в Украине. В список лучших вошли, в частности альбом E.G.O. Jah Khalib, "Праздник на улице 36" группы "Скриптонит" и "?" рэпера XXXTENTACION, который был убит в этом году.

 

Названы самые популярные песни в мире по версии Apple Music

Кроме того, в список лучших пластинок уходящего года вошли также альбом Evolve группы Imagine Dragons, KARMA украинской группы KAZKA и "Малый повзрослел" Макса Коржа. Вошли в топ также альбомы "Монеточки", MONATIK, Дрейка и Егора Крида.

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Все по теме:

Apple, Музыка, Imagine Dragons, Apple Music, KAZKA, Музыкальные треки, Популярные альбомы, Праздник на улице 36, Скриптонит, Jah Khalib.
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