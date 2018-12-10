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Певица Alyosha рассказала о новом этапе в своем творчестве

Певица Alyosha рассказала о новом этапе в своем творчестве
21:32 Сегодня Телеграф beztabu.net Фото: Instagram

Новости культуры: Новым продюсером Alyosha стал Евгений Антипенко.

32-летняя украинская исполнительница Елена Тополя, выступающая под псевдонимом Alyosha, решила уйти от продюсера, с которым сотрудничала долгих 15 лет.

По словам знаменитости, в ее жизни произошло очень много перемен, касающихся не только ее внешнего вида или песен, а и команды. На своей официальной страничке в Instagram Alyosha написала о том, что она уже собрала новых ребят, с которыми будет работать в дальнейшем.

"Вместе с Вадимом Лисицей за 15 лет совместной работы мы достигли значительных успехов в творчестве и шоу-бизнесе. Наши песни стали музыкальным сопровождением жизни для сотен тысяч людей. Но пора начинать новый этап. И я, и Вадим продолжаем заниматься музыкой, но уже отдельно", - заявила певица.

Что стало причиной такого решения, неизвестно. Однако, сам Вадим, в свою очередь, поблагодарил исполнительницу за долгие годы сотрудничества и пожелал бывшей коллеге достижения новых вершин.

"Я благодарен Алене за ту огромную роль в моей жизни, которую она сыграла. Благодаря ей я многому научился и стал таким, как есть сейчас. Желаю ей реализовать все самые смелые музыкальные идеи и быть успешной! The show must go on!", - передают слова Лисицы "Факты".

Известно также, что новым продюсером Alyosha стал Евгений Антипенко. Кстати, в его компании исполнительница впервые появилась на торжественной церемонии "M1 Music Awards".

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Все по теме:

Instagram, Продюсер, Певица, Alyosha, Вадим Лисица, Евгений Антипенко.
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