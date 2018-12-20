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Винник выдал "хитяру года" и не оставил никаких шансов конкурентам

Винник выдал &quot;хитяру года&quot; и не оставил никаких шансов конкурентам
11:49 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Выбирали любимые композиции с помощью голосования сами зрители "Музыкальной платформы" 2018 года.

Украинский певец Олег Винник недавно установил новый личный рекорд – его песню "Как жить без тебя" признали лучшим хитом этого года. Конкурс проводил один из отечественных телеканалов в период с 4 по 15 декабря.

По результатам голосования зрителей "Музыкальной платформы" 2018 года, подавляющее большинство голосов отдавали свои голоса за треки таких исполнителей - Олега Винника, Melovin, Оли Поляковой, Monatik и Макса Барских

Наибольшее количество голосов набрал хит Олега Винника "Как жить без тебя" - за эту песню проголосовали 175 006 раз. Всего за период с 4 по 15 декабря посетители сайта проголосовали 3 134 662 раза.

Олег Винник показал, что осталось за кадром тура "Ты в курсе"

"Другие результаты голосования зрители узнают в новогоднюю ночь на фантастическом канале" Украина "в программе" Новогодняя Музыкальная платформа. Лучшая песня года ". Этот невероятный концерт просто невозможно пропустить!" - рассказал музыкальный продюсер канала Геннадий Витер.

В общем посетителям был предоставлен выбор из 100 композиций. По правилам, проголосовать можно было за 10 песен 1 раз в день.

Телевизионную концерта "Новогодняя Музыкальная платформа. Лучшая песня года" зрители смогут увидеть в новогоднюю ночь.

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Все по теме:

Музыка, Макс Барских, Оля Полякова, Олег Винник, MELOVIN, Как жить без тебя, Песни Винника, Песня как жить без тебя, Музыкальная платформа 2018 года, Музыкальная платформа.
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