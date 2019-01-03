Группа KAZKA побила очередной рекорд по просмотрам в YouTube

Новости культуры: Видео на песню "Плакала" набрала свыше 100 миллионов просмотров на популярном видеохостинге.

Видеоработа группы KAZKA на песню Плакала установила новый рекорд, набрав на видеохостинге YouTube 100 миллионов просмотров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Дякуємо youtube.com/kazkaband Публикация от KAZKA (@kazka.band) 3 Янв 2019 в 7:22 PST

В итоге клип стал самым просматриваемым видео 2018 года в Украине. В настоящее время его количество просмотров составляет 105 миллионов, и число продолжает стремительно увеличиваться.

Уступает клип в украинском сегменте лишь видеоработе Имя 505 группы Время и Стекло, показатель которой составляет 209 миллионов. Однако такое количество ролик заработал за три года.

Ранее сообщалось, что группа KAZKA подтвердила свое участие в предстоящем национальном отборе на Евровидение 2019.