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Группа KAZKA побила очередной рекорд по просмотрам в YouTube

Группа KAZKA побила очередной рекорд по просмотрам в YouTube
18:58 Сегодня Телеграф korrespondent.net Фото: Instagram

Новости культуры: Видео на песню "Плакала" набрала свыше 100 миллионов просмотров на популярном видеохостинге.

Видеоработа группы KAZKA на песню Плакала установила новый рекорд, набрав на видеохостинге YouTube 100 миллионов просмотров.

 
 
 
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Дякуємо youtube.com/kazkaband

Публикация от KAZKA (@kazka.band)

В итоге клип стал самым просматриваемым видео 2018 года в Украине. В настоящее время его количество просмотров составляет 105 миллионов, и число продолжает стремительно увеличиваться.

Уступает клип в украинском сегменте лишь видеоработе Имя 505 группы Время и Стекло, показатель которой составляет 209 миллионов. Однако такое количество ролик заработал за три года.

Ранее сообщалось, что группа KAZKA подтвердила свое участие в предстоящем национальном отборе на Евровидение 2019.

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Все по теме:

Рекорд, YouTube, Песня, Просмотры, KAZKA, Плакала.
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