Группа KAZKA побила очередной рекорд по просмотрам в YouTube

Видеоработа группы KAZKA на песню Плакала установила новый рекорд, набрав на видеохостинге YouTube 100 миллионов просмотров.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В итоге клип стал самым просматриваемым видео 2018 года в Украине. В настоящее время его количество просмотров составляет 105 миллионов, и число продолжает стремительно увеличиваться.
Уступает клип в украинском сегменте лишь видеоработе Имя 505 группы Время и Стекло, показатель которой составляет 209 миллионов. Однако такое количество ролик заработал за три года.
Ранее сообщалось, что группа KAZKA подтвердила свое участие в предстоящем национальном отборе на Евровидение 2019.