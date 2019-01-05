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Подытожим: самые лучшие песни 2018 года (Видео)

Подытожим: самые лучшие песни 2018 года (Видео)
12:36 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Телеграф

Новости культуры: Первые дни нового года – время для подведения итогов и легкой ностальгии по старому.

Например, можно вспомнить лучше песни, которые вышли в 2018 году, послушать их и представить, что же принесет 2019.

По версии издания The Guardian, лучшей песней 2018 года стала композиція Дональда Гловера (сценическое имя Childish Gambino) This is America. Как отмечают составители рейтинга, "клип стал настоящей сенсацией благодаря своей визуальной составляющей, но даже в отрыве от видео, песня наполнена множеством смыслов".

На втором месте расположилась Жанель Монэ с песней Make Me Feel, а замыкает тройку лидеров Ариана Гранде с композицией No Tears Left to Cry. Еще одна песня Гранде, Thank U, Next, вошла в список под шестым номером.

Подвел музыкальные итоги года и сервис AppleMusic. Самой популярной песней года стала композиция God's Plan канадского рэпера Дрейка, который в этом году был признан артистом года по версии сервиса.

В пятерку самых популярных песен вошли Nice for What и In my feelings того же Дрейка, а также rockstar и Psycho рэпера Post Malone.

Издание Billboard также назвало песню Дрейка лучшей композицией года. На втором месте разместился Эд Ширан с песней Perfect, а замыкает тройку лидеров Bebe Rexha & Florida Georgia Line с песней Meant To Be. В пятерку лучших также вошли Камила Кабельо с песней Havana и Post Malon с композицией Rockstar.

Напомним ранее, 2018 год отметился выходом в прокат нескольких громких премьер кино, некоторые стали настоящей неожиданностью, поскольку никто не делал на них никаких ставок.

Многие авторитетные издания и институты подвели итоги прошлого года назвав лучшие картины 2018.

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Музыка, Песни, Клипы, Исполнители, Итог 2018.
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