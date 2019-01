Певец The Weeknd выпустил долгожданный трек "Lost in the Fire" (Видео)

Вместе с французским продюсером и диджеем Gesaffelstein. Слушай трек "Lost in the Fire" онлайн на Люкс ФМ. В конце 2018 канадский музыкант The Weeknd анонсировал выход нового альбома в 2019 году. Пластинка будет называться Chapter 6. И первым синглом стал трек "Lost in the Fire", который вышел в коллаборации с Gesaffelstein. Здесь все, как ты любишь: дерзкие, но романтические слова, легкая меланхолия и сладкий голос The Weeknd.