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Пятница, 11.01.2019

Певец The Weeknd выпустил долгожданный трек "Lost in the Fire" (Видео)

Вместе с французским продюсером и диджеем Gesaffelstein. Слушай трек "Lost in the Fire" онлайн на Люкс ФМ. В конце 2018 канадский музыкант The Weeknd анонсировал выход нового альбома в 2019 году. Пластинка будет называться Chapter 6. И первым синглом стал трек "Lost in the Fire", который вышел в коллаборации с Gesaffelstein. Здесь все, как ты любишь: дерзкие, но романтические слова, легкая меланхолия и сладкий голос The Weeknd.
lux.fm
Фото: pixabay.com
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Сингл, Клип, Видео, The Weeknd, Трек, Композиция, Lost in the Fire.
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