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Стало известно, кто заменит певицу TAYANNA в Нацотборе на Евровидение-2019
Стало известно, кто заменит певицу TAYANNA в Нацотборе на Евровидение-2019

Стало известно, кто заменит певицу TAYANNA в Нацотборе на Евровидение-2019

Стало известно, кто заменит певицу TAYANNA в Нацотборе на Евровидение-2019
17:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры: Подробностей отказа певицы от нацотбора не известны, ее заменит украинский творческий коллектив MARUV.

Музыкальный продюсер конкурса Евровидение в Украине Руслан Квинта сообщил, кто заменит певицу TAYANNA (Татьяну Решетняк) после ее неожиданного ухода. За право соревноваться в Национальном отборе в Украине возьмется группа MARUV.

На сайте украинского сайта "СТБ" Руслан Квинта отметил, что о решении TAYANNA он узнал поздно вечером от менеджмента исполнительницы. Мужчина добавил, что подобные новости должны сообщаться заранее, а не за ночь до жеребьевки.

"Жаль, что я не услышал лично от TAYANNA о ее решении. Я ждал звонка, но это ее право, как сообщить о выходе. Я не могу и не буду заставлять ее принимать участие в Национальном отборе на Евровидение-2019", – сообщил Руслан Квинта.

При этом он добавил, что никакого конфликта между ними не было и о несправедливой конкуренции речь не идет: "Сразу хочу опровергнуть любые домыслы: никакого конфликта нет и никогда не было. Мы два года прекрасно сотрудничали. Третий год не стал исключением".

Впоследствии на Facebook-странице Евровидение-2019 в Украине стало известно, что исполнительницу TAYANNA в одном из полуфиналов национального отбора заменит украинский творческий коллектив MARUV. Пока неизвестно, с какой песней выступит молодая группа.

Что известно об уходе TAYANNA с Нацотбора Евровидение-2019?

Сегодня, 22 января, украинская певица и экс-участница Нацотбора конкурса Евровидение-2019 от Украины сообщила, что отказывается от участия в соревновании за право представить страну в Израиле. По ее словам, это был сознательный выбор и она хочет быть честной перед собой. Звезда просила отнестись к ней с пониманием и поблагодарила свою команду за пройденный путь.

TAYANNA: Я не буду участвовать в Национальном отборе на Евровидение

"Я уважаю и люблю всю нашу команду, которая верит в меня и все это время делала все, чтобы мы достигли этой амбициозной цели. Но я говорю Нет. Достаточно. Сейчас я погружаюсь в то, что меня действительно захватывает – запись нового альбома и подготовка к сольному концерту", – отметила TAYANNA.

Журналисты узнавали у представителей певицы, почему TAYANNA на самом деле покинула конкурс, однако никаких комментариев они не предоставляли.

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Евровидение, TAYANNA, нацотбор на евровидение, Евровидение 2019, MARUV.
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