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Воскресенье, 10.02.2019

Новый трек The Chemical Brothers шокировал публику безумными танцами (Видео)

Трек вошел в их новый альбом No Geography, релиз которого состоится 12 апреля. Над музыкальным видео работал режиссер Мишель Гондри ("Вечное сияние чистого разума"). В клипе ярко одетые мужчины и женщины двигаются в такт музыке, демонстрируя прекрасное чувство ритма. В какой-то момент танцоры сливаются в белую непрерывную массу, но в финале освобождаются с помощью танца. При этом их невероятная пластичность сохраняется.
glavcom.ua
Фото: из открытых источников
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Сингл, Клип, Видео, Танцы, Трек, The Chemical Brothers.
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