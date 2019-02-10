Новый трек The Chemical Brothers шокировал публику безумными танцами (Видео)

Трек вошел в их новый альбом No Geography, релиз которого состоится 12 апреля. Над музыкальным видео работал режиссер Мишель Гондри ("Вечное сияние чистого разума"). В клипе ярко одетые мужчины и женщины двигаются в такт музыке, демонстрируя прекрасное чувство ритма. В какой-то момент танцоры сливаются в белую непрерывную массу, но в финале освобождаются с помощью танца. При этом их невероятная пластичность сохраняется.