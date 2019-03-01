Монатик выступил с заявлением о Евровидении

Новости культуры: Известный украинский певец и тренер популярного вокального шоу "Голос Країни" Дмитрий Монатик высказался о конкурсе Евровидение.

После скандала с победительницей Нацотбора Maruv и решения нашей страны отказаться от участия в конкурсе, певец заявил, что никогда не представлял себя участником этого конкурса, но добавил, что его точка зрения может измениться в будущем.

"Признаться честно, никогда не видел себя в рамках данного конкурса именно в качестве участника. Не могу сказать наперед, как сложится судьба, возможно, мои планы поменяются. Но точно не сейчас", — сказал Монатик.

Напомним, что Украина не будет участвовать в песенном конкурсе Евровидение, который с 14 по 18 мая в израильском городе Тель-Авиве. На Национальном отборе победу одержала певица MARUV, однако вокруг нее разгорелся скандал из-за выступлений в России. Артистке дали сутки на то, чтобы отказаться от запланированных гастролей в России. В конечном счете контракт с MARUV так и не был подписан – с целью избегания чрезмерной политизации конкурса.

Как сообщалось ранее, Один из судей Нацотбора Евровидения-2019 Евгений Филатов снова громко высказался о песенном конкурсе. Также участник группы The Maneken прокомментировал обсуждение их выступлений на территории РФ в 2016 году.