Адель – 31: история колоссального успеха знаменитой артистки

Новости культуры: Сегодня, 5 мая, в честь дня рождения знаменитости мы расскажем вам о жизни Адель и о том, как звезда получила мировое признание.

Голос Адель звучал во всех музыкальных чартах, ее песнями и творчеством восхищаются миллионы, а она сама является незаурядным примером для подражания. Ведь своим непосильным трудом и упорством показывает каждому, что в жизни можно достичь всего, если у вас есть вера и большое желание.

Бесспорно, ее можно назвать большим трудоголиком и человеком, которій очень любит то, что делает. Она не жалеет себя, а действительно легко делает то, что любит. По ее словам, совсем не важно, сколько времени уйдет на работу. Все зависит, от внутреннего "я". Вы будете успешными только после того, как успешной будет ваша музыкальная пластинка.

История успеха Адель

Невероятный голос и сила характера – это то, что позволило простой девушке из Тоттенхэма добиться невероятных успехов. Певица признана самой богатой британской звездой до 30 лет, которая зарабатывает 69 миллионов долларов в год. По данным журнала Heat, только в течение последнего года знаменитость обогатилась на 19 миллионов долларов.

Когда-то 130-килограммовая девушка стыдилась себя и никогда не показывала талант людям. Вместо нее это сделали ее друзья, которые выложили в сеть записи ее песен. Она ворвалась в шоу-бизнес в 2007 году, сразу выпустив успешный альбом и снискав любовь многих ценителей ее музыки. Люди полюбили ее за простоту и доброе сердце.

Ее карьера началась с музыкального сайта MySpace, где были размещены несколько демо-версий ее песен. Популярность треков росла с огромной скоростью, поэтому про талантливую исполнительницу узнали менеджеры звукозаписывающей компании XL-Records.

Первым синглом пластинки "19" стала лирическая песня Hometown Glory, посвященная району Лондона под названием Ист-Норвуд, где непродолжительное время Адель Эдкинс проживала со своей матерью. Сейчас эта композиция на YouTube собрала почти 103 миллиона просмотров.

Эта песня позволила Адель занять первое место в престижнейшем музыкальном списке BBC the Sound of 2008 и победить в номинации "Выбор критиков" на церемонии BRIT Awards 2008. В этом же году певица выпустила свой первый дебютный альбом "19", название которого означало возраст певицы, в котором она приступила к его написанию.

Через год, стоя на сцене в Лос-Анджелесе, она сразу получила два золотых граммофона "Грэмми": "Дебют года" и "Лучший женский поп-вокал". Весь огромный зал аплодировал ей стоя.

В 2011 году в Великобритании выходит альбом "21", который, несомненно, можно назвать гениальным, ведь пластинка наполнена абсолютными хитами. Именно этот альбом становится выдающимся в карьере артистки, ведь звезде удалось повторить успех Эми Уайнхаус с ее легендарным треком Back to Black, получив статуэтки во всех основных номинациях.

Затем Адель забрала с собой 6 премий: "Запись года" (Rolling in the deep), "Альбом года" ("21"), "Песня года" (Rolling in the deep), "Лучшее поп-исполнение" (Someone like you), "Лучший вокальный поп-альбом" ("21") и "Лучшее музыкальное видео" (Rolling in the deep).

Однако Адель отказалась от награды за лучший альбом на церемонии награждения музыкальной премии Грэмми. Она заявила со сцены, что награда принадлежит Бейонсе.

На 85-й церемонии вручения премии Оскар золотую статуэтку в категории "Лучшая песня" певица получила за одноименный хит Skyfall, который был создан для фильма "007 Координаты "Скайфолл".

Новый альбом певицы "25" побил недельный рекорд продаж в США. Диск разошелся тиражом в 3,38 миллионов копий. Альбом получил самые большие продажи в 2015 году. За первые трое суток было продано 2,433 миллиона дисков.

Завершение карьеры Адель

Зимой 2019 года певица ошеломила громким заявлением. Она решила уйти со сцены, закрыть музыкальный бизнес и просто заняться воспитанием своего сына.

"Я беру перерыв и просто собираюсь некоторое время быть мамой. Я этого с нетерпением жду. Возможно, я больше никогда не увижу вас на своих концертах, кто знает, но этот момент я буду помнить всю жизнь", – заявила Адель.

Не менее ошеломляющей новостью для фанатов Адель стал ее внезапный развод в апреле 2019 года с мужем и отцом общего ребенка Саймоном Конецким. По словам представителей певицы, она хочет воспитывать своего сына в любви, а отношения, вероятно, были далеки от идеальных, поэтому супруги сделало радикальный выбор. Также представители отметили, что Адель и Саймон просят о конфиденциальности, поэтому больше комментариев давать не будут. Экс-супруги знали друг друга достаточно давно и в 2012 году после длительных отношений Адель родила сына Анжело Эдкинса. Только в 2016 году влюбленные официально узаконили отношения, а все свои речи со сцен Адель посвящала мужу и сыну и объясняла, что все, что она делает, – это ради них.

Адель о любви к себе

Адель не стесняется рассказывать о своей фигуре и современных стандартах красоты. Она всегда выделялась на фоне других своей нестандартной красотой и неоднократно становилась объектом для обсуждения многих СМИ. В одном из своих интервью певица рассказала, как это – быть знаменитостью с нестандартными параметрами.

"Иногда я сомневаюсь, была бы я успешной, если бы мой размер был меньше, чем он есть сейчас. Мне кажется, я напоминаю людям о самих себе. Не потому, что каждый выглядит так, как я, а потому, что я не идеальна. СМИ, как мне кажется, пытаются представить известных людей идеальными, недостижимыми и неприкасаемыми", – отметила Адель в интервью журналу Rolling Stone.

Адель против соцсетей

"У публичных людей огромный доступ к общественности. Но как я могу записать альбом, если буду тратить время в ожидании полумиллиона лайков под фотографией. Это невозможно", – заявила певица.