Такого кавера вы еще не видели: саундтрек мультфильма "Спанч Боб"

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22:26 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Twitter

Новости культуры: В сети набирает популярность YouTube-канал под названием HotAcid, где блогер исполняет всемирно известные мелодии.

Дело в том, что парень использует не обычные музыкальные инструменты, а предметы человеческого быта.

Так, в сети распространилось видео, на котором блоггер показывает, как с помощью обычных кухонных губок можно сыграть трек из культового американского мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" от детского телеканала Nickelodeon.

И нет здесь никакой магии - только сообразительность и чудо науки. По словам парня, ему на помощь пришло несколько сенсоров и плата с микроконтроллерами, которая раздает каждому датчику заранее записанный звук из целой мелодии - сэмпл.

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На YouTube-канале юноши есть еще несколько подобных видео. Интересно то, что музыкальные инструменты полностью отображают выполняемую композицию. Так, блогер сыграл известную итальянскую мелодию, под которую танцуют тарантеллу, на пицце.

А главный саундрек к фэнтезийному сериалу "Игра престолов" парень вообще сыграл на монетах и ножах. Только послушайте этот шедевр.

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Мочалка, Смешное видео, "Спанч Боб", Саунтрек.
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