Украинская группа Latexfauna представила клип на песню "Evpatoria" (Видео)

Новости культуры: Latexfauna представила клип на песню Evpatoria, которая была выпущена в апреле этого года.

Песня и ролик рассказывают о летней поездке в детский лагерь.

Режиссером клипа выступила Анна Копылова, а главные роли в нем исполнили Варя Антонова, Святослав Жмурко, Мила Галица и Кирилл Ганин.

Latexfauna – группа, которая была создана в 2015 году, и пишет песни в жанре дрим-поп. В состав группы входят: Дмитрий Зезюлин - вокал, автор песен, Константин Левицкий - гитара, Александр Дымань - бас-гитара, Александр Мыльников - клавишные, Максим Гребень - барабаны. Одна из ее особенностей – использование в текстах суржика.

