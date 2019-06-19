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Украинская группа Latexfauna представила клип на песню "Evpatoria" (Видео)

Украинская группа Latexfauna представила клип на песню "Evpatoria" (Видео)
17:09 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Latexfauna представила клип на песню Evpatoria, которая была выпущена в апреле этого года.

Песня и ролик рассказывают о летней поездке в детский лагерь.

Режиссером клипа выступила Анна Копылова, а главные роли в нем исполнили Варя Антонова, Святослав Жмурко, Мила Галица и Кирилл Ганин.

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Latexfauna – группа, которая была создана в 2015 году, и пишет песни в жанре дрим-поп. В состав группы входят: Дмитрий Зезюлин - вокал, автор песен, Константин Левицкий - гитара, Александр Дымань - бас-гитара, Александр Мыльников - клавишные, Максим Гребень - барабаны. Одна из ее особенностей – использование в текстах суржика.

Ранее сообщалось, что знаменитая американская исполнительница Тейлор Свифт выпустила новый клип под названием You Need To Calm Down. В новом клипе Тейлор Свифт собрала первых представителей иностранного шоу-бизнеса. ЛГБТ-вечеринка, яркие костюмы и звездный состав в видеоклипе получил желаемый результат – его посмотрели почти 20 миллионов раз всего за одни сутки.

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Клип, Видео, Украинская группа, Evpatoria, Latexfauna.
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