"You Need To Calm Down": Тейлор Свифт презентовала новый клип (Видео)

Новости культуры: Знаменитая американская исполнительница Тейлор Свифт выпустила новый клип под названием You Need To Calm Down. В новом клипе Тейлор Свифт собрала первых представителей иностранного шоу-бизнеса. ЛГБТ-вечеринка, яркие костюмы и звездный состав в видеоклипе получил желаемый результат – его посмотрели почти 20 миллионов раз всего за одни сутки. Тейлор Свифт эпатирует не только на красной дорожке, но и в собственной карьере. Ее клипы часто сопровождаются скандалами, а новые треки получают безумную огласку. Новый клип на трек You Need to Calm Down получил не меньший "фидбэк" в YouTube, а затем стал одним из самых популярных за последние сутки. Сингл впервые был презентован в сети за 4 дня до премьеры клипа – 17 июня. Трек на песню войдет в ее будущий альбом под названием Lover, релиз которого запланирован на 23 августа. В новой видеоработе режиссера Дрю Кирчса можно увидеть множество знаменитостей, среди которых певцы Кэти Перри, Ciara и Адам Ламберт, шоумен Ру Пол и ведущая Эллен Дедженерес, актеры Лаверн Кокс, Райан Рейнольдс, фигурист Адам Риппон и много других. В клипе, посвященном месяцу прайда, показано, как ЛГБТ-сообщество развлекается, женится, веселится и наслаждается жизнью, в то время, как группа людей рядом протестует и скандирует об аморальности того, что происходит. В конце ролика можно увидеть, как артистка Кэти Перри в знаменитом костюме бургера с фэшн-события Met Gala 2019 подходит к Тейлор (в костюме картошки фри) и обнимается с ней. Джесси Джей октровенно рассказала о своей личной жизни Такое воссоединение словно символизирует о примирении звезд после длительной вражды – несколько лет назад Перри переманила танцора из команды Свифт в преддверии ее тура, а потом пыталась привлечь внимание экс-бойфренда Тейлор Кельвина Харриса.