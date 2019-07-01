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Алина Гросу сделала необычный подарок своему мужу: новый трек (Видео)

Алина Гросу сделала необычный подарок своему мужу: новый трек (Видео)
22:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Алина Гросу посвятила своему мужу Александру и новому этапу их совместной жизни трек "Непобедима".

Сейчас в сети звезда опубликовала lyric-видео с эксклюзивными кадрами их свадьбы. Алина Гросу показала не только фото с росписи в Москве, но и с роскошной церемонии в Италии. В частности, поклонники смогут увидеть, как звездная невеста готовилась к выходу и шла со своим возлюбленным к алтарю.

По словам представителей Алины Гросу, певица впервые исполнила песню "Непобедима" перед всеми гостями на свадьбе. Трек артистка подарила своему мужу, потому что именно он вдохновил ее на создание этой композиции. Поэтому символично в ролике появились ее совместные фото с Александром. Кроме этого, на второй день после церемонии Алина Гросу начала съемки романтического клипа, который презентует до конца июля 2019 года.

"В этот момент начинается наша история", – прокомментировала видео Алина Гросу.

Что известно о свадьбе Алины Гросу?

24-летняя российская гастролерша Алина Гросу сначала официально расписалась с загадочным женихом в Москве. На скромной церемонии присутствовали только ближайшие родственники артистки и ее возлюбленного Александра.

Но на этом певица не остановилась, продолжив планировать свою роскошную свадьбу. Алина Гросу выбрала старинный дворец Villa Arvedi, что расположен в пригороде итальянской Вероны. Именно там артистка с женихом обменялись клятвами в присутствии звездных гостей. В день свадьбы Алина Гросу сменила 4 свадебных платья. Кроме этого, для съемок клипа она взяла еще 2 наряда.

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"У невесты было 6 платьев. Они ехали в Италию на неделю, поэтому планировали там снимать клип на свадебную тематику, поэтому были наряды в цвете – голубые и пудровые. Планировалось, что она наденет одно платье в день самой церемонии, а на роспись, когда отец вел ее к алтарю – другое. На вечеринку в ресторане и специально для разрезания торта она выбрала другие платья. Кроме этого, для исполнения своих песен Алина выбрала легкое и удобное платье, в котором планировала красоваться на следующий день после свадьбы", – поделилась менеджер салона Feya Bridal.

В то же время Алина Гросу не спешит знакомить общественность со своим мужем, показывая только его фото и засекретив имя. Однако чем занимается таинственный Александр, какое его фамилия, пока остаются секретом.

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Премьера, Песня, Певица, Трек, Алина Гросу, Украинская певица.
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