The Neighborhood приедет в Киев с масштабным концертом: что известно

Новости культуры: Популярная американская инди-рок группа The Neighborhood собралась выступить с масштабным концертом в столице Украины.

Пять зажигательных ребят приедут в Киев показать своим фанатам обновленный концерт, над которым они работали в течение последних трех лет.

О масштабном событии в мире музыки, а именно обновленном концерт-проекте американской группы The Neighborhood, сообщается на сайте Popcorn.

Команда ребят, которые мгновенно стали популярными в 2012 году благодаря треку Sweater Weather, решили доказать миру, что они не "группа одного хита", как их называли, а талантливая группа со многими крутыми песнями.

В течении 2017 и 2018 годов The Neighborhood работали над своим крупнейшим проектом, который 4 февраля 2020 года они представят во Дворце Спорта. Сначала они выпустили мини-альбом Hard, после которого сразу вышел To Imagine. А после этого рок-группа выпустила два полноформатных альбома The Neighbourhood и Ever Changing.