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Эд Ширан на высоте: его второй альбом занимает первое место чарта Billboard 200 вторую неделю

Эд Ширан на высоте: его второй альбом занимает первое место чарта Billboard 200 вторую неделю
20:30 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры: На минувшей неделе пластинка разошлась тиражом в 78 тыс. экземпляров.

Новый альбом дуэтов британского певца Эда Ширана, релиз которого состоялся 12 июля, уже вторую неделю занимает первое место чарта Billboard 200.

Как сообщается на сайте Billboard, пластинка No. 6 Collaborations Project на минувшей неделе разошлась тиражом в 78 тыс. экземпляров, что на 55% меньше по сравнению с его дебютом в 173 тысячи единиц.

На втором месте - Бейонсе с альбомом саундтреков к фильму "Король Лев" - The Lion King: The Gift, который вышел 19 июля и разошелся тиражом 54 тыс. копий.

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Напомним, ранее Эд Ширан страдает психическим заболеванием. По словам Ширана, он чувствует себя встревоженным из-за собственной популярности.

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Billboard 200, Альбом, Эд Ширан.
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