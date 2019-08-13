Слава Демин смиксовал хиты украинских звезд в новой песне (Видео)

В новом треке можно услышать фрагменты из песен Монатика, группы "Время и Стекло", Оли Поляковой и KAZKA. Ведущий признается, что новая песня имеет лишь развлекательный характер и легко подойдет для танцев вечером. Все, кто хоть немного интересуется творчеством украинских исполнителей, смогут узнать знакомые слова в песне. Я твой никотин – украиноязычный ремейк песни Ofenbach Rock It. В нем собраны названия песен популярных артистов: Время и Стекло "Дым", Монатик "Love It ритм", Оля Полякова "Шлепки", KAZKA "Свята", – поделился Демин на собственном YouTube-канале.