Новая песня Олега Винника пробивает на слезы (Видео)

Новости культуры:Украинский певец представил душещипательный трек "Сльози на землі".

Олег Винник представил песню "Сльози на землі", которая рассказывает о боли утрат. Лирик-видео опубликовано на канале Винника на Youtube.

"Песня о суровой стороне реальности пропитана отчаянным желанием остановить происходящее, осушить слезы, уберечь от неминуемой боли. Гармоничное сочетание текста и музыки, этнические мотивы, мощный проигрыш и пронзительное исполнение цепляет "за живое", отражая крик души каждого, кто переживал потери", - говорится в описании песни.

"Прислушайтесь к словам этой песни. Я очень хочу, чтобы она побуждала к восстановлению мира в нашей стране", - сказал Винник.

Это не первая песня с подобным настроением в репертуаре Винника. В конце февраля он опубликовал клип на трек "Роксолана", посвященный украинкам, оказавшимся в эмиграции. Женские роли в нем сыграли актрисы Ольга Сумская, Ада Роговцева и Вера Кобзарь.