Украинский режиссер сняла клип для Кэти Перри: что из этого получилось (Видео)

Новости культуры:Таня Муиньо работает над клипами не только отечественных звезд сцены.

В сети появился тизер нового клипа американской исполнительницы Кэтти Перри. Видео на песню "Small Talk" срежиссировала украинский режиссер Таня Муиньо, которая неоднократно снимала музыкальные клипы для украинских артистов: "Зашивает душу", Layan - Navsegda, "Время и Стекло" - "Тролль".

Кэти Перри, которая только недавно попала в очередной скандал, опубликовала на своем официальном YouTube-канале тизер музыкального видео, в котором оговариваются вопросы и детали создания клипа.

"Я хочу звездных собак", - говорит в видео американская исполнительница.

Премьера нового клипа запланирована на 30 августа.

Напомним, Орландо Блум убежден, что его брак с Кэти Перри не закончится разводом. По словам 42-летнего Орландо Блума, его брак с Кэти Перри будет отличаться от предыдущего.