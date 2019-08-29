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Украинский режиссер сняла клип для Кэти Перри: что из этого получилось (Видео)

Украинский режиссер сняла клип для Кэти Перри: что из этого получилось (Видео)
09:51 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Таня Муиньо работает над клипами не только отечественных звезд сцены.

В сети появился тизер нового клипа американской исполнительницы Кэтти Перри. Видео на песню "Small Talk" срежиссировала украинский режиссер Таня Муиньо, которая неоднократно снимала музыкальные клипы для украинских артистов: "Зашивает душу", Layan - Navsegda, "Время и Стекло" - "Тролль".

Кэти Перри, которая только недавно попала в очередной скандал, опубликовала на своем официальном YouTube-канале тизер музыкального видео, в котором оговариваются вопросы и детали создания клипа.

"Я хочу звездных собак", - говорит в видео американская исполнительница.

Премьера нового клипа запланирована на 30 августа.

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Напомним, Орландо Блум убежден, что его брак с Кэти Перри не закончится разводом. По словам 42-летнего Орландо Блума, его брак с Кэти Перри будет отличаться от предыдущего.

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Кэти Перри, Клип, Видео, Украинский режиссер, Таня Муиньо.
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