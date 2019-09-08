"Бегу за тобой": Тима Белорусских презентовал новый клип (Видео)

Новости культуры:Лейбл "Kaufman Label" опубликовал на своем YouTube-канале новый клип Тимы Белорусского.

Популярный белорусский певец Тима Белорусских презентовал клип на песню "Привычка убегать".

За два дня клип успел набрать почти 300 тысяч просмотров на площадке YouTube.

Сюжет видео построен на поиске очаровательной незнакомки, которая случайно попала в кадр камеры главного героя. Сумел ли Тима найти свою любовь - смотрите в клипе.

Съемки проходили в столице Беларуси, Минске. Известно, что эта песня была написана задолго до выхода популярного трека "Мокрые кроссы".

Напомним, трек "Привычка убегать" вышел 24 мая. Тогда певец написал: "В этом треке есть то, что было в самом начале нашего пути, вернись в прошлое и окунись со мной в 2018 год".