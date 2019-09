Финнеас выпустил новом сингл "I Don't Miss You At All" со скрытым смыслом (Видео)

Финнеас в своем новом сингле, который он выпустил 20 сентября, намекает о своих предыдущих отношениях. "Эта песня о попытке (и неудаче) убедить себя о том, что ты уже пережил расставание", - так прокомментировал Финнеас о своем новом треке в пресс-релизе. "Вспоминать все любимые моменты с ней и притворяться, что они ничего не значат для тебя сейчас". Он продолжил: "Я написал это на детской гитаре в отеле в Нью-Йорке, когда мы были в туре этим летом. Просто маленький инди-фильм" 22-летний певец играет нежными образами и мелкими деталями в своей новой песне, например такими как ее аромат "глупый французский акцент" и зеленые глаза, которые якобы "если увидел бы Ф. Скотт Фицджеральд, то он начал плакать". Поклонники уже увидели в этом новом хите Финнеаса тайное желание снова воссоединиться со своей бывшей девушкой.