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Музыка способна поднять нам настроение: но почему?

Музыка способна поднять нам настроение: но почему?
16:55 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay

Новости культуры:Почему некоторые песни способны поднять нам настроение, а другие намертво въедаются в память.

Ученые выяснили, почему некоторые песни невозможно выкинуть из головы. Проанализировав 80 тысяч аккордов из 745 песен, вышедших с 1958 по 1991 год, они, видимо, нашли ответ на этот вопрос: сочетание предсказуемости и неожиданности.

Международная команда исследователей из Института когнитивных наук и наук о мозге имени Макса Планка (Германия) выяснила, в чем кроется секрет успеха песни. Ученые, опубликовавшие статью в научном журнале "Современная биология" (Current Biology), использовали модель машинного обучения для количественной оценки уровня предсказуемости и неожиданности этих аккордов, а затем попросили 39 взрослых добровольцев оценить, насколько вышеупомянутые аккорды приносят им удовольствие.

Чтобы фоновые знания о песне не мешали добровольцам в принятии решений, исследователи убрали из песен текст и мелодию. Поэтому участники эксперимента слышали только последовательность аккордов. Были использованы такие песни (или скорее их аккорды), как Country Road Джеймса Тейлора, Red, Red Wine группы UB40 и Ob-La-Di, Ob-La-Da группы "Битлс".

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Исследователи обнаружили две тенденции. Одни волонтеры получали больше удовольствия, когда были относительно уверены в том, что услышат дальше, но затем сталкивались с неожиданным аккордом. В то же время в другой группе добровольцы получали больше удовольствия, когда не были уверены в том, что услышат дальше, но последующие аккорды оказывались им знакомыми.

"Удивительно, что люди могут испытывать удовольствие от мелодии только из-за того, в каком порядке стоят звуки", — сообщает телеканалу Си-эн-эн (CNN) Винсент Чунг (Vincent Cheung), исследователь из Института Макса Планка и один из авторов статьи. "Вероятно, самые приятные для нас песни — те, в которых достигнут нужный баланс между предсказуемостью и неожиданностью", — добавляет Винсент Чунг.

По словам Винсента Чунга, человек "постоянно пытается предугадать, что произойдет дальше, и с получением новой информации обновляет свои прогнозы". В музыке все происходит точно так же.

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При помощи сканирования мозга исследователи попытались понять, как имеющийся музыкальный опыт влияет на принятие решения. Они обнаружили, что при этом активизировались три области мозга: миндалевидное тело, слуховая кора и гиппокамп, которые ответственны за эмоции, обучение и запоминание, а также за обработку звуков.

Ранее в научной литературе утверждалось, что в получении музыкального удовольствия участвует прилежащее ядро, которое в целом отвечает за вознаграждение тела в виде удовольствия. Ученые же из Института Макса Планка выяснили, что оно активировалось только в состоянии неуверенности.

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"Понимание того, как именно музыка активирует нашу систему удовольствия в мозге, может объяснить, почему прослушивание музыки помогает нам, когда у нас плохое настроение", — говорит Винсент Чунг.

Кроме того, результаты этого исследования могут помочь улучшить искусственные музыкальные алгоритмы. Так, композиторы смогут лучше прогнозировать музыкальные предпочтения аудитории.

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Музыка, Психология, Настроение.
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