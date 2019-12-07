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Вся энергетика легендарной группы "Queen" оживет в Киеве

Вся энергетика легендарной группы "Queen" оживет в Киеве
13:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:40 талантливых артистов прошли сложнейший кастинг от легенды рок-н-ролла, чтобы стать частью лучшего симфонического спектакля "Queen Rock and Symphonic show".

В исполнении четырех вокалистов и мощной рок-группы из Великобритании оживет множество выдающихся композиций. В Украину музыканты приедут в апреле следующего года.

В прошлом году зрители всего мира прониклись историей становления и успеха легендарного "Queen". Однако теперь и меломаны могут услышать вживую восстановленные хиты, которые до сих пор не сходят с уст. Телеканал ВВС еще в 2000 году создал сверхуспешный концерт "Queen Rock and Symphonic show", который собрал аншлаги в Австралии, Японии, США и Европе. Весной украинцы могут почувствовать драйв и мощную энергетику хитов "Queen".

Артистов в это шоу утверждал cам Брайан Мэй – знаменитый бас-гитарист "Queen", чье имя занесено в Зал славы рок-н-ролла. Автор неоспоримых хитов лично отобрал более 40 талантливых артистов, которые готовы воссоздать незабываемую магию звучание культового коллектива.

Важный элемент "Queen Rock and Symphonic show" – симфоническое сопровождение. Воспроизводить оригинальные концертные аранжировки и эклектичность звучания музыкантам поможет Национальный заслуженный академический симфонический оркестр Украины под руководством главного дирижера Владимира Сиренко.

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Во время шоу прозвучат самые громкие хиты "Queen": "Bohemian Rhapsody", "We Are The Champions", "Do not Stop Me Now", "Radio Ga Ga" и многие другие.

Украинцы смогут насладиться этой музыкальной феерией уже 10 апреля в Дворце Украина.

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Queen, Рок-группа, Симфонический оркестр, Queen Rock and Symphonic show.
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