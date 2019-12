Легенда возвращается: рок-музыкант Крис Норман выступит в Украине (Видео)

Новости культуры:Крис Норман планирует отметить свой 70-летний юбилей в Киеве.

Британский певец и гитарист, а также экс-участник популярной рок-группы "Smokie", отмечает свой 70-летний юбилей международным музыкальным турне.

Известный рок-музыкант выступит в Киеве 19 мая 2020 года.

Юбилейный концерт Криса Нормана обещает быть очень ярким и уникальным. Во время выступления музыкант поведает в песнях о собственной карьере и о своем вкладе в историю рок-музыки. Также прозвучат главные хиты музыканта, которые не единожды попадали в европейские и международные чарты.

Напомним, что Крис Норман был участник популярной рок-группы "Smokie", ставшая очень известной в Европе в 1970-х. Наиболее известными композициями группы считаются "What Can I Do", "Living Next Door To Alice", "I'll Meet You At Midnight". Самый успешный сингл группы "Living Next Door to Alice" достиг 3-го места в UK Singles Chart и 25-го в Billboard Hot 100.

В 1986 Норман начинает свою сольную карьеру. Самый первый сингл музыканта, исполненный совместно с американской рок-музыкантшей Сьюзи Кватро под названием "Stumblin' In", долгое время не сходил с вершины международных чартов.