MELOVIN готовиться к предстоящему концерту в Львове (Фото)

Новости культуры:Украинский певец MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) планирует выступить во Львове.

Особый концерт пройдет в Оперном театре 17 декабря и станет одним из самых громких светских событий города.

В конце года многие артисты подводят своеобразный итог своей работы. К ним присоединился и талантливый вокалист MELOVIN, который готовит для поклонников особый концерт.

Согласно анонсу, MELOVIN исполнит песни в сопровождении симфонического оркестра. Это своеобразный дебют артиста, ведь раньше он не устраивал подобных шоу. К уникальному выступлению певец пригласил 30 музыкантов с акустическими инструментами.

Кроме этого, на поклонников творчества MELOVIN, которых давно называют "меловинаторами", ожидает презентация долгожданного альбома Octupus. Поэтому концерт станет эксклюзивной премьерой новой пластинки, которой уже пророчат популярность.

"Это будет незабываемое выступление и эксклюзивная презентация новой пластинки. Конец года – время итогов и MELOVIN готов поставить огромный восклицательный знак своим выступлением во Львове... В этот вечер вокальные и музыкальные партии артиста будут переплетаться с мелодичностью и величественным звучанием симфонических инструментов, которые зазвучат в стенах Львовской оперы еще более торжественно", – анонсируют организаторы события.

Меломаны смогут услышать не только новые песни MELOVIN, но и его известные хиты. В частности, артист споет композиции "Ти", "З тобою, зі мною і годі" и "Не одинокая". Под аккомпанемент симфонического оркестра зазвучат и англоязычные треки That's your role, Unbroken и Play this life.