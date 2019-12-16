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MELOVIN готовиться к предстоящему концерту в Львове (Фото)

MELOVIN готовиться к предстоящему концерту в Львове (Фото)
18:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Украинский певец MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) планирует выступить во Львове.

Особый концерт пройдет в Оперном театре 17 декабря и станет одним из самых громких светских событий города.

В конце года многие артисты подводят своеобразный итог своей работы. К ним присоединился и талантливый вокалист MELOVIN, который готовит для поклонников особый концерт.

Согласно анонсу, MELOVIN исполнит песни в сопровождении симфонического оркестра. Это своеобразный дебют артиста, ведь раньше он не устраивал подобных шоу. К уникальному выступлению певец пригласил 30 музыкантов с акустическими инструментами.

Кроме этого, на поклонников творчества MELOVIN, которых давно называют "меловинаторами", ожидает презентация долгожданного альбома Octupus. Поэтому концерт станет эксклюзивной премьерой новой пластинки, которой уже пророчат популярность.

 
 
 
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Публикация от MÉLOVIN (@melovin_official)

 
 
 
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Публикация от MÉLOVIN (@melovin_official)

"Это будет незабываемое выступление и эксклюзивная презентация новой пластинки. Конец года – время итогов и MELOVIN готов поставить огромный восклицательный знак своим выступлением во Львове... В этот вечер вокальные и музыкальные партии артиста будут переплетаться с мелодичностью и величественным звучанием симфонических инструментов, которые зазвучат в стенах Львовской оперы еще более торжественно", – анонсируют организаторы события.

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Меломаны смогут услышать не только новые песни MELOVIN, но и его известные хиты. В частности, артист споет композиции "Ти", "З тобою, зі мною і годі" и "Не одинокая". Под аккомпанемент симфонического оркестра зазвучат и англоязычные треки That's your role, Unbroken и Play this life.

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