Скачать
Понедельник, 20.01.2020
В Украине готовят обращение по Донбассу к "нормандским" партнерам
В Украине готовят обращение по Донбассу к "нормандским" партнерам
Глава ОБСЕ отправится с визитом на Восток Украины
Глава ОБСЕ отправится с визитом на Восток Украины
Игрок Шахтера ищет новую команду
Игрок Шахтера ищет новую команду
Очередной повод для обсуждения: королева Елизавета вышла в свет с принцем Эндрю
Королева Елизавета вышла в свет с принцем Эндрю

Нацотбор Евровидения 2020: GARNA и Александр Порядинский представили свои песни (Видео)

Нацотбор Евровидения 2020: GARNA и Александр Порядинский представили свои песни (Видео)
15:40 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости культуры:Первые участники Нацотбора Евровидения 2020 представили свои песни, с которыми выступят уже в феврале.

Имена участников и третьего члена жюри Нацотбора Евровидение 2020 уже объявлены.

Стоит отметить, что в этом году за право представить нашу страну поборяться 16 исполнителей. Об этом стало известно благодаря пресс-службе Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Garna, а именно Алена Лекашева — автор и исполнитель собственных песен, вокалистка симфонического кроссовер-оркестра Prime Orchestra и кавер-проекта Manera. Сегодня, 20 января певица опубликовала песню "Who We Are?", с которой выступать на сцене Национального отбора на Евровидение 2020.

Александр Порядинский — молодой композитор и исполнитель. В 2014 году парень победил на песенном шоу "Х-фактор", тем самым стал самым молодым победителем на "Х-факторе". На момент победы в шоу парню было всего 15 лет. 

Песня, с которой Александр будет бороться за место в финале, появилась 3 дня назад на официальном канале Александра Порядинского в Youtube.

"Голос країни" 10 сезон 1 выпуск: как стартовало вокальное шоу (Видео)

Как ранее сообщалось, 22 января состоится жеребьевка, по результатам которой определят порядок выступлений в первом и втором полуфиналах. Полуфиналы пройдут с 8 по 15 февраля, а финал запланирован на 22 февраля. Ведущим эфиров нацотбора снова стал Сергей Притула.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Евровидение, Новые песни, Клипы, Александр Порядинский, Нацотбор, Евровидение 2020, GARNA.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Когда статус полностью заслужен: самая красивая высокогорная дорога в мире (Фото)
02 Что нельзя кушать на голодный желудок: список запрещенных продуктов
03 Mercedes-Benz E-Class признали самым комфортным автомобилем в мире
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 января
05 Фанаты раскритиковали Джорджа Мартина за анонс выхода книги "Пламя и кровь"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вирус разбушевался: в КГГА бьют тревогу
Вирус разбушевался: в КГГА бьют тревогу
В КИУ оценили работу лидеров фракций парламента: самые низкие показатели у &quot;ОПЗЖ&quot;
В КИУ оценили работу лидеров фракций парламента
Сняли с самолета: экс-нардеп пытался выехать из Украины
Экс-нардеп пытался выехать из Украины
SAG Awards 2020: Хоакин Феникс посвятил победу умершему коллеге
SAG Awards 2020: Хоакин Феникс посвятил победу умершему коллеге
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь