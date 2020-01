Нацотбор Евровидения 2020: GARNA и Александр Порядинский представили свои песни (Видео)

Новости культуры:Первые участники Нацотбора Евровидения 2020 представили свои песни, с которыми выступят уже в феврале.

Имена участников и третьего члена жюри Нацотбора Евровидение 2020 уже объявлены.

Стоит отметить, что в этом году за право представить нашу страну поборяться 16 исполнителей. Об этом стало известно благодаря пресс-службе Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Garna, а именно Алена Лекашева — автор и исполнитель собственных песен, вокалистка симфонического кроссовер-оркестра Prime Orchestra и кавер-проекта Manera. Сегодня, 20 января певица опубликовала песню "Who We Are?", с которой выступать на сцене Национального отбора на Евровидение 2020.

Александр Порядинский — молодой композитор и исполнитель. В 2014 году парень победил на песенном шоу "Х-фактор", тем самым стал самым молодым победителем на "Х-факторе". На момент победы в шоу парню было всего 15 лет.

Песня, с которой Александр будет бороться за место в финале, появилась 3 дня назад на официальном канале Александра Порядинского в Youtube.

Как ранее сообщалось, 22 января состоится жеребьевка, по результатам которой определят порядок выступлений в первом и втором полуфиналах. Полуфиналы пройдут с 8 по 15 февраля, а финал запланирован на 22 февраля. Ведущим эфиров нацотбора снова стал Сергей Притула.