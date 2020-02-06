Спустя 20 лет: хит Шакиры "Whenever, Wherever" возглавил чарт iTunes

Новости культуры:"Wherever, Whenever" - хит 2001 года из первого англоязычного альбома певицы.

В минувшие выходные на стадионе Hard Rock в Майами состоялся матч Super Bowl 2020, который открывали Шакира и Дженнифер Лопес. Выступление латиноамериканок было настолько эффектным и впечатляющим, что исполненные в тот вечер старые хиты звезд получили "вторую жизнь".

В частности, песня Шакиры Wherever, Whenever - хит 2001 года из ее первого англоязычного альбома, который, по словам певицы, она "очень боялась выпускать". На днях эта песня заняла первое место на iTunes. Песня Waka Waka 2010 года, также исполненная на Super Bowl 2020, заняла шестое место.

В тот вечер Шакира и Джей Ло действительно "порвали" стадион. Певицы продемонстрировали потрясающую концертную подготовку: обе были в отличной форме, пели живьем и активно танцевали с группой танцоров. Джей Ло также напомнила публике о своем давнем хите Let’s Get Loud - песне 1999 из дебютного альбома. Эту композицию она исполнила со своей 11-летней дочерью, а Шакира подыгрывала им на барабанной установке.

Шакира и Лопес стали первыми латиноамериканскими женщинами, которые открыли матч, за всю историю Super Bowl. В день выступления, Шакира отмечала 43-й день рождения.

"Лучшим подарком в день рождения для меня стала поддержка фанатов и наша прекрасная трудолюбивая творческая команда, о которой артист может только мечтать. Мы, латиносы, сегодня будто бы покорили Килиманджаро. Сегодня мы творили историю, и этого всего не было бы без вас!" - написала после события Шакира в своем Instagram.

Напомним, певица Шакира впервые за долгое время выпустила новый зажигательный трэк "Me Gusta".