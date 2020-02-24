"Был ли звук? Был": организатор Нацотбора прокомментировал скандальные обвинения TVORCHI

Ранее сообщалось о том, что участники Национального отбора на Евровидение-2020, скандальная группа TVORCHI обвинила организаторов конкурса в непрофессионализме.
После победы на отборе группы Go_A, которая весной будет представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах, солисты коллектива TVORCHI заявили о техническом сбое в аппаратуре во время своего выступления. Вокалист Джеффри Кенни сетовал на то, что "ему не включили песню в ушной микрофон. Потому он слышал только свой голос".
На это музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта ответил, что звук в наушниках вокалиста был.
Также продюсер отметил, что на цифровой пульт звукорежиссера заливаются песни участников в том виде, в котором они были настроены во время нескольких репетиций: "Все песни заливаются отдельно. Перед выходом на сцену каждый вокалист проверяет, есть ли звук в его "инэйрах", слышит ли он себя. Дальнейшее выступление вживую полностью зависит от опыта артиста. У всех участников отбора звук в "инэйрах" был! У солиста группы TVORCHI – также! Если у вокалиста нет фонограммы в "инэйре", он с самого начала песни не попадет в ритм, начнет ориентироваться на "обратку" (звук, возвращающийся из зала на сцену) – а это опоздание на 300 мл секунд по темпоритму, что очень заметно даже непрофессионалу. Как все видели, Джеффри с самого начала песни и до конца выступления ритмично был в музыке и пел синхронно с бэк вокалом. Что означает, что звук в наушнике был".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
З великою повагою до гурту @tvorchi_official ❤️Чи був звук у навушнику соліста TVORCHI ? Був. Стосовно заяви гурту TVORCHI про начебто відсутній звук у навушнику соліста під час виступу в фіналі Нацвідбору Перед кожним прямим ефіром на цифровий пульт звукорежисера заливаються пісні учасників (пресети) в тому вигляді, в якому вони були налаштовані під час кількох репетицій. Всі пісні заливаються окремо. Перед виходом на сцену кожен вокаліст перевіряє, чи є звук в його «інейрах», чи чує він себе. Подальший виступ наживо повністю залежить від досвіду артиста. У всіх учасників відбору звук в «інейрах» був! У соліста гурту TVORCHI – також! Якщо у вокаліста немає фонограми в «інейрі», він із самого початку пісні не потрапить в ритм, почне орієнтуватись на «обратку» (звук, який повертається із зали на сцену) – а це запізнення на 300 мл секунд по темпоритму ,що дуже помітно навіть непрофесіоналу. Як всі бачили, Джефрі із самого початку пісні і до кінця виступу ритмічно був у музиці і співав сінхронно з бек вокалом Що означає, що звук в навушнику був. Як музичний продюсер, я не міг не взяти такий сильний трек в Національний відбір. Але питання по вокалу виникли ще під час кастингу. У жовтні ми були впевнені, що за три місяці можна навчитися співати свою конкурсну пісню. На кожній репетиції команда проєкту працювала над тим, аби допомогти солісту вирівняти голос та подачу, налаштовувала звук в моніторі так, щоби йому було зручно. Але, як показали репетиції і живий виступ, вокал Джефрі ще нестабільний. І те, що він випав з тональності під час виступу – це, на жаль, відсутність досвіду. Отже, хлопцям є над чим працювати. У будь-якому випадку, я радий, що TVORCHI не просто взяли участь у Нацвідборі, а вийшли в фінал. Вони зайняли гідне місце, заявили про себе величезної аудиторії. Буду радий бачити їх у наступному році.
Напомним, что популярный украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, открыл финал Национального отбора Евровидения-2020.