"Был ли звук? Был": организатор Нацотбора прокомментировал скандальные обвинения TVORCHI

Новости культуры:Продюсер Руслан Квинта ответил на обвинения участников конкурса.

Ранее сообщалось о том, что участники Национального отбора на Евровидение-2020, скандальная группа TVORCHI обвинила организаторов конкурса в непрофессионализме.

После победы на отборе группы Go_A, которая весной будет представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах, солисты коллектива TVORCHI заявили о техническом сбое в аппаратуре во время своего выступления. Вокалист Джеффри Кенни сетовал на то, что "ему не включили песню в ушной микрофон. Потому он слышал только свой голос".

На это музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта ответил, что звук в наушниках вокалиста был.

Также продюсер отметил, что на цифровой пульт звукорежиссера заливаются песни участников в том виде, в котором они были настроены во время нескольких репетиций: "Все песни заливаются отдельно. Перед выходом на сцену каждый вокалист проверяет, есть ли звук в его "инэйрах", слышит ли он себя. Дальнейшее выступление вживую полностью зависит от опыта артиста. У всех участников отбора звук в "инэйрах" был! У солиста группы TVORCHI – также! Если у вокалиста нет фонограммы в "инэйре", он с самого начала песни не попадет в ритм, начнет ориентироваться на "обратку" (звук, возвращающийся из зала на сцену) – а это опоздание на 300 мл секунд по темпоритму, что очень заметно даже непрофессионалу. Как все видели, Джеффри с самого начала песни и до конца выступления ритмично был в музыке и пел синхронно с бэк вокалом. Что означает, что звук в наушнике был".

Напомним, что популярный украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, открыл финал Национального отбора Евровидения-2020.