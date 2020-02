GodzillaChallenge: Эминем запустил в сети новый челлендж

Легендарный американский рэпер в соцсетях запустил #GodzillaChallenge. Все желающие смогут принять участие и побороться с Эминемом в скорости чтения рэпа.

Об этом исполнитель сообщил на своей странице в твиттере. Рэпер выложил видеоролик, в котором зачитал свой новый трек Godzilla, и призвал фанатов превзойти его рекорд.

Пользователи, которые хотят присоединиться к #GodzillaChallenge, должны выполнить фрагмент песни Godzilla из нового альбома Эминема Music to Be Murdered By, записать на видео и выложить в социальные сети. Певец пообещал распространить видео и наградить призами лучших участников.

“Fill ‘em with the venom and eliminate ‘em” @triller #GodzillaChallenge is on. Who can spit it? Reposting + got prizes for my favorites. https://t.co/jWfW83X7P8 pic.twitter.com/jKMpJH7nw7

— Marshall Mathers (@Eminem) February 25, 2020