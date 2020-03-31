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Новый альбом и песня о добровольцах: "Океан Ельзы" готовит "домашний музыкальный сюрприз"

Новый альбом и песня о добровольцах: "Океан Ельзы" готовит "домашний музыкальный сюрприз"
09:01 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Лидер украинской группы Святослав Вакарчук анонсировал новый альбом, но о дате выхода пока не сообщается.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который ушел с поста главы партии "Голос", записывает новый альбом и готовит музыкальный сюрприз для украинцев на карантине.

"Альбом записывается в таком спокойном режиме уже не первый месяц. У нас уже есть очень много песен, некоторые из них уже буквально записаны. Занимаюсь именно этим. Частично дистанционно, частично, не нарушая карантин, приходя в студию по одному, по двое и понемногу записываем одну за другой песни", - отметил музыкант.

По словам певца, "Океан Ельзи" написал много песен о любви, отношениях между мужчиной и женщиной, о внутренних переживаниях, а также о добровольцах и волонтерах. Песня так и будет называться – "Добровольцы". О дате выхода альбома не сообщается.

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Кроме того, Вакарчук готовит для поклонников "домашний музыкальный сюрприз". Детали пока не назвал, но возможно, по его словам, в этом формате он из дома под фортепиано представит какую-то новую песню.

НапомнимСвятослав Вакарчук под пятую симфонию Бетховена прокомментировал изменения в госбюджет. Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал диверсией против украинского народа разработанные Кабином изменения в госбюджет, которые предусматривают существенное сокращение финансирования культуры.

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Альбом, Анонс, Песни, Океан Ельзи, Святослав Вакарчук.
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