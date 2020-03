Звезда "Мстителей" представил свой музыкальный альбом (Видео)

Новости культуры:Актер Джереми Реннер выпустил новый музыкальный альбом.

Звезда "Мстителей" Джереми Реннер презентовал новый альбом под названием The Medicine.

Как написал актер в своем instagram, сейчас музыка может объединить людей.

"Я всегда считал музыку одной из нескольких вещей, которые в чистом виде объединяют людей. В сегодняшнем мире сложно найти точки соприкосновения, но музыка остается для меня неизменной. Глубоко чувствовать, страстно танцевать и жить вместе — сейчас актуально как никогда", - говорится в сообщении.

В трек-лист вошли семь композиций: The Medicine, Never Sorry, Every Woman, Best Part of Me, Ghost and Roses, December Days, Main Attraction.